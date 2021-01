Corona-Krise hinterlässt Spuren im Wald bei Neustadt

In Zeiten der Corona-Pandemie entdecken viele Menschen die Natur neu für sich. Dem drohenden Lagerkoller wird mit einem Spaziergang an der frischen Luft entgegengewirkt. Das bemerken auch die Förster. „Der Ansturm auf den Wald ist wirklich Wahnsinn“, sagt Sören Sterzik, Leiter des Forstamtes Neustadt. So sei etwa rund um den Bismarckturm in Neustadt einiges los.

An sich sei es vollkommen in Ordnung, dass die Leute den Wald zur Erholung und zum Ausgleich nutzen. Doch bleibe das nicht ohne Probleme, wie Sören Sterzik weiß. „Proportional zu den Leuten im Wald steigt auch das Aufkommen des Mülls“, berichtet er. Da seien zum einen die Hinterlassenschaften, welche die Spaziergänger zurücklassen. Zum anderen würde gezielt allerlei Unrat abgelagert. „Die Leute hatten Zeit zum Entrümpeln. Das merkt man“, kommentiert Sören Sterzik.

Um den Wald nicht als Müllhalde verkommen zu lassen, komme den Förstern die unschöne Aufgabe zu, den Abfall wieder einzusammeln, der dann in einem Container, den das Landratsamt stellt, entsorgt wird. Das Entsorgen von jeglichem Müll im Wald ist eine Ordnungswidrigkeit und wird geahndet. Erwischt der Förster etwa einen der Übeltäter direkt vor Ort, ist er berechtigt, in seinem Revier die Personalien aufzunehmen. So können weitere Schritte eingeleitet und der Verursacher zu Kasse gebeten werden.

Rettungswege werden zugeparkt

Neben dem Müll gebe es ein weiteres Problem. So würden viele Erholungssuchende mit ihrem Auto an den Wald heranfahren und dieses dann am Startpunkt ihrer Runde abstellen. Nicht selten würden dabei die Waldwege zugeparkt. „Was viele nicht wissen – da hängt ein Rettungsweg dran. Wenn beispielsweise ein Unfall bei Arbeiten im Wald passiert, kommen die Helfer nicht durch. Das können dann manchmal die entscheidenden Minuten sein“, erklärt Sören Sterzik.

Daher sollte darauf geachtet werden, wie und wo man sein Auto parkt und sicher gehen, dass ein Durchkommen für Rettungskräfte auf dem Weg gewährleistet ist. Darüber hinaus hat der Forstamtsleiter eine weitere Bitte: „Es sollte Rücksicht auf die Tiere genommen werden. Das heißt, die Wege nicht verlassen und auch im Dunkeln sollte man nicht mehr im Wald unterwegs sein. Wird das nicht beachtet, haben die Tiere keine Rückzugsmöglichkeit mehr und verbrauchen zu viel Energie.“

Holzmarkt hat sich durch Corna verändert

Ansonsten sind das Forstamt und die Forstbetriebsgemeinschaften derzeit noch dabei, das Holz, das im vergangenen Jahr vor allem durch Borkenkäferbefall und die Dürre angefallen ist, aus dem Wald zu schaffen. „Wir versuchen, das Holz noch im Frühjahr wegzubekommen, sodass wir bis April alles sauber haben, sonst breitet sich der Borkenkäfer weiter aus“, sagt Sören Sterzik.

Das Holz zu verkaufen, sei derzeit allerdings kein einfaches Unterfangen, da es ein Überangebot an Fichtenholz gebe. Erschwert werde die Situation zusätzlich durch die Corona-Krise, die sich auch auf den Holzexport auswirke. „Wir haben veränderte Lieferketten“, erklärt der Forstamtsleiter. Wird sonst etwa nach Italien, Spanien und Nordafrika reichlich Holz geliefert, würden derzeit die Abnehmer dort fehlen. Eine gegenteilige Entwicklung gebe es allerdings auf dem nationalen Markt zu beobachten.

So hätten viele Leute Corona genutzt, um in den eigenen vier Wänden tätig zu werden, wodurch auch die Nachfrage an Holz in den Baummärkten gestiegen sei. „Eine positive Konjunktur gibt es auch beim Wohnungsbau durch die Erhöhung der Holzbauquote“, so Sören Sterzik. Günstig auswirken würde sich dies auch auf die Umwelt. Denn durch die Verwendung einheimischer Rohstoffe, sind die Lieferwege kürzer, was wiederum CO2 spare. Doch auch wenn der Absatz in diesen Bereichen gut sei, sei das Geschäft mit dem Holz derzeit wenig lukrativ, da die Preise im Keller sind.