Corona-Pandemiestation mit bis zu 30 Betten in Pößneck möglich

Im Bedarfsfall kann im Pößnecker Krankenhaus kurzfristig eine Corona-Pandemiestation mit bis zu 30 Betten eingerichtet werden. So akut sei die Lage allerdings nicht, zumindest noch nicht. Das teilten die Geschäftsführerin Manuela Faber und der Chefarzt Thomas Krönert, die kaufmännisch-medizinische Doppelspitze der Thüringen-Kliniken, am Donnerstag in einem Gespräch mit dieser Zeitung mit. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Für die Versorgung von Pößneck und Umgebung reichen derzeit die Kapazitäten, die die Thüringen-Kliniken an ihrem Standort in Saalfeld geschaffen haben, hieß es. Dort stehe eine Pandemiestation mit etwa 24 Betten zur Verfügung. Am Donnerstagmittag seien lediglich zwei besetzt gewesen. In Saalfeld seien derzeit auch alle notwendigen Fachkräfte gebündelt.

Die Schwestern Sophia, Nathalie und Sabine (v. l.) haben eine klare Botschaft. Foto: Thüringen-Kliniken

Auf den Ernstfall bereite man sich im Pößnecker Krankenhaus beispielsweise auch dadurch vor, dass sämtliches Personal zur Auffrischung des Wissens im Umgang mit Beatmungsgeräten verpflichtet werde. Das habe zwar jeder, der in einem Krankenhaus arbeite, mal gelernt, es habe aber nicht jeder ständig damit zu tun, erläuterte Krönert.

Pensioniertes Fachpersonal gehört zur Hochrisikogruppe

Das Problem sei allerdings nicht so sehr die technisch-materielle Seite, ergänzte Faber. „Was wir brauchen, ist ausreichend Hilfspersonal“, so die Prokuristin.

Im Fall des Falles werde es schon wichtig sein, ausreichend Menschen zu haben, die Betten von A nach B schieben, damit das Fachpersonal bei unmittelbar medizinischen Vorgängen eingesetzt werden könne.

Man sei in den Thüringen-Kliniken dabei, so etwas wie einen Freiwilligendienst in der Hoffnung aufzubauen, dass man diesen nicht brauchen werde, so Faber. In diesem Sinne sei man mit medizinischen Bildungsstätten in Kontakt, um Auszubildende und Studenten für eventuelle Einsätze in Saalfeld, Pößneck oder Rudolstadt zu gewinnen.

Thüringen-Kliniken: „Wir erleben die Ruhe vor dem Sturm“

Was ist mit pensionierten Ärzten und Krankenschwestern, die in diesen Tagen oft erwähnt werden? „Ich halte nichts von solchen Diskussionen“, sagte Krönert. „Die älteren Mediziner und Schwestern gehören genau zur Hochrisikogruppe, die zu Hause bleiben sollte. Wir sollten Menschen, die ein Arbeitsleben lang für die Gesellschaft zur Verfügung standen, jetzt nicht zusätzlichen Risiken aussetzen.“ Der Einsatz von medizinischem Fachpersonal im Ruhestand käme allenfalls für Hotlines in Frage.

Bislang keiner der 2000 Mitarbeiter an Corona erkrankt

Wie hoch ist denn der Krankenstand unter den Mitarbeitern? „Wie in jedem anderen Unternehmen auch, es gibt keine Auffälligkeiten“, antwortete Faber. Auf alle Standorte bezogen, seien höchstens noch zehn bis zwölf von insgesamt rund 2000 Mitarbeitern nach der Rückkehr aus dem Urlaub in Risikogebieten in Quarantäne, aber infiziert sei keiner. Auf Kosten der Thüringen-Kliniken sei das gesamte Personal vorsorglich auf den Coronavirus getestet worden, kein einziger Befund sei positiv gewesen.

Und halten sich denn die Angehörigen von Kranken an das Besuchsverbot? „Mehrheitlich und zunehmend“, antwortete Krönert. „Das Verständnis für die getroffenen Maßnahmen nimmt zu.“ Wechselwäsche und Ähnliches für die Angehörigen könne an den Rezeptionen abgegeben werden, die Patienten würden entsprechende Beutel oder Päckchen zeitnah erhalten.

Klare Anweisung für Patienten. Foto: Marius Koity

Besucher bleiben auch aus anderen Gründen draußen. Aus den Gästetoiletten sei das Klopapier bis auf die letzte Rolle verschwunden, aus anderen allgemein zugänglichen Bereichen seien Desinfektionsmittel gestohlen worden. Erwischt habe man leider keinen, so Faber.

Kein an Krebs erkrankter Mensch wird vernachlässigt

Gibt es denn für die Verbrauchsmaterialien ausreichend Nachschub? „Im Moment haben wir alles, was wir brauchen“, antwortete Faber. Auf Vorrat sei aber nichts mehr beschaffbar. Man habe keine andere Wahl, als sich darauf zu verlassen, dass die zuständigen Ministerien alles Notwendige bedarfsgerecht verteilen. Wo man könne, helfe man sich selbst. So stelle die Apotheke der Krankenhausgruppe jetzt selbst Desinfektionsmittel her.

Können denn die Thüringen-Kliniken all die Extra-Kosten dieser Tage stemmen? „Die Finanzierung ist eine Riesen-Herausforderung, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das thematisieren“, antwortete Faber.

„Wir haben ja alle planbaren Operationen und andere Dinge massiv zurückgefahren, dadurch fehlen uns die entsprechenden Einnahmen. Andererseits sind die Preise verschiedener Materialien explodiert“, schilderte die Geschäftsführerin. Mit den finanziellen Aspekten der Corona-Krise werde man sicher lange Zeit danach noch beschäftigt sein.

Blick in das Zelt auf dem Gelände des Pößnecker Krankenhauses, das als regionale Corona-Abstrichstelle dienen soll. Foto: Marius Koity

Krönert betont: „Jede notwendige Operation findet nach wie vor statt.“ Kein Mensch, der beispielsweise an Krebs erkrankt sei, werde seinem Schicksal überlassen. Der Chefarzt bestätigte auch, dass unfallchirurgisch zurzeit weniger zu tun sei als sonst.

Kommunale Gesundheitspolitik „sehr schleizlastig“

Wie sieht es mit der kommunalpolitischen Unterstützung für das Pößnecker Krankenhaus aus? Faber und Krönert können sich, wie sie zu verstehen geben, des Eindruckes nicht erwehren, dass die Verwaltung des Saale-Orla-Kreises gesundheitspolitisch derzeit „sehr schleizlastig“ agiere.

„Wir würden uns ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wünschen“, sagte Faber, um dann ein Beispiel zu nennen: Während das Abstrichzelt am Klinikenstandort Saalfeld optimal genutzt werde, sei jenes in Pößneck wohl mangels ausreichenden politischen Drucks maximal abends für zwei Stunden besetzt. Frauen und Männer, die ambulant getestet werden müssten, würden so nach wie vor in den Thüringen-Kliniken landen.

Gegen die Corona-Krise könne jeder Mensch etwas tun, resümierte Krönert. „Die Menschen sollten und müssen sich ihrer Verantwortung für die Gesellschaft bewusst werden und entsprechend handeln“, so der Chefarzt.

„Leute, bleibt zu Hause!“, lautet sein Aufruf. Vor einer Erkrankung können man sich schon mit normaler Hygiene schützen. Für den täglichen Gebrauch seien die vieldiskutierten Desinfektionsmittel gar nicht notwendig.