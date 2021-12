Corona-Testzentrum in Triptis wird wiedereröffnet

Triptis. In Triptis wird das Corona-Schnelltestzentrum wiedereröffnet. Die Öffnungszeiten und was mitzubringen ist:

Nachdem in Pößneck und Neustadt bereits wieder Corona-Testzentren eröffnet wurden, besteht ab 10. Dezember auch wieder in Triptis die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen.

Eingerichtet worden ist das Testzentrum im Bürgerhaus am Markt, wo bereits von Mitte März bis Ende Juli Corona-Schnelltests durchgeführt wurden. Nach nur vier Monaten Schließung wird das Bürgerhaus nun erneut zum Anlaufpunkt für Testwillige. Während die Stadt Triptis die Räumlichkeiten zur Verfügung stelle, komme die benötigte Technik aus dem Landratsamt Saale-Orla, sagte Bürgermeister Peter Orosz am Dienstagabend in der Sitzung des Stadtrates. Betreut werde das Testzentrum durch die Triptiser Allgemeinmedizinerin Angelika Berrang. „Es ist ein Glücksfall für Triptis, dass Frau Doktor Berrang sich bereit erklärt hat“, so das Stadtoberhaupt.

Testen lassen kann man sich ohne Voranmeldung an drei Tagen in der Woche, und zwar dienstags von 12.30 bis 14.30 Uhr, freitags von 13 bis 15 Uhr und sonntags von 14.30 bis 16 Uhr.

Zusätzlich zu diesen Zeiten werden vier weitere Öffnungstermine angeboten. An Heiligabend, 24. Dezember, werden Tests von 11 bis 12 Uhr, am 26. Dezember von 14.30 bis 16 Uhr, am 31. Dezember von 11 bis 12.30 Uhr und am 2. Januar 2022 von 14.30 bis 16 Uhr durchgeführt.

Mitzubringen zu den Tests ist der Personalausweis. Das Testergebnis kann digital, per Corona-Warn-App und als Ausdruck zur Verfügung gestellt werden. Testen lassen können sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome.