Coronavirus: Nachbarschaftshilfe in Pößneck läuft an

Die Stadt Pößneck will betagten oder körperlich geschwächte beziehungsweise eingeschränkten Einheimischen helfen, die aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus nicht mehr vor die Tür gehen und keinen haben, der ihnen beispielsweise Einkäufe abnimmt. Das teilte Bürgermeister Michael Modde (parteilos) am Dienstag mit.

Hilfesuchende in diesem Sinne sollen sich unter der lokalen Corona-Hotline melden, die ab heute werktags von 8 bis 16 Uhr unter den Rufnummern 0 36 47/500 324 oder 500 325 erreichbar ist. Die Unterstützung soll dann zeitnah eventuell unter dem Dach der Volkssolidarität Pößneck erfolgen. Unter den genannten Nummern können sich auch Einheimische melden, die entsprechende Hilfen freiwillig leisten wollen.

Parteiennachwuchs leistet Nachbarschaftshilfe

Die Grüne Jugend und die Junge Union bieten solche Nachbarschaftshilfen im Saale-Orla-Kreis bereits an. Diese werde nicht nur für die eigene Anhängerschaft geleistet, wird beiderseits betont.

Im Orlatal scheinen die Grünen organisatorisch am weitesten zu sein. „Wir gehören nicht zur Risikogruppe“, teilen Karoline Jobst, Anne Rech und Steve Richter mit, und sie bieten sich seit Dienstag an, für Frauen und Männer über 65 beispielsweise kleinere Einkäufe oder Abholungen in der Apotheke zu erledigen. Rech wäre unter Telefon 01578/4883085 und Richter unter 0171/7844896 zu erreichen, sie stehen für Senioren in „Pößneck und Umgebung“ zur Verfügung. Jobst nimmt unter Telefon 01577/8375489 Anfragen für „Krölpa und Umgebung“ an.

Mitglieder der Jungen Union (JU) rollen im Saale-Orla-Kreis etwa mit Aushängen in den Mehrfamilienhäusern oder öffentlichen Einrichtungen ihres Lebensumfeldes eine bundesweite Aktion des CDU-Nachwuchses aus, die das Motto „Die Einkaufshelden“ trägt. So soll gewährleistet werden, dass sich Hilfesuchende und Helfer möglichst kennen und von vornherein eine Vertrauensbasis besteht, gibt Alex Neumüller zu verstehen. Junge und gesunde Menschen sollen vor allem Einkäufe älterer oder körperlich eingeschränkter Menschen übernehmen. Einen Überblick allgemein erreichbarer JU-Helfer im Orlatal gibt es noch nicht.