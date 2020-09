Alte Rohre wurden bei den Zweckverbands-Bauarbeiten in Langenorla auch ausgetauscht, wie es dort und woanders weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt.

Langenorla. Langenorlas Bürgermeister Lars Fröhlich will Grundsätzliches im Wasserzweckverband ändern

Damit die Kleinen nicht in die Röhre gucken

Die stimmberechtigten Mitglieder des Zweckverbands Wasser und Abwasser Orla (ZWA) treffen sich am kommenden Dienstag, 29. September, 18.30 Uhr, in der Sport- und Festhalle Neustadt. Auf die aktuelle Tagesordnung hat es eine grundlegende Änderung der Verbandssatzung jedoch nicht geschafft: Jede Stadt und jede noch so kleine Gemeinde soll bei Abstimmungen nur noch eine Stimme haben, findet Langenorlas Bürgermeister Lars Fröhlich. Eine kontroverse Sache, fragt man verschiedene Bürgermeister aus dem Verbandsgebiet Orlatal.