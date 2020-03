Dankbarkeit für Helfer in Quarantänezeiten

Mit einem Dank, der dem Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises galt, wandte sich Ingrid Töpel an diese Zeitung. Sie wurde nach einem Abstrich positiv auf das Coronavirus getestet. Das war in der vergangenen Woche. Nun richten sich ihre Worte vor allem an die Menschen, die in solch einer Situation helfen und unterstützen. Aber auch an all jene, die uninformiert durch die derzeitige Krise steuern. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Die Leute sollen aufhören, Panik zu verbreiten“, so Töpels Appell. „Mir tun die Kontakte leid“, erklärt sie weiter, denn vielen Kontaktpersonen, die vorsorglich in Quarantäne sind, werde gleich angedichtet, dass sie sich ebenfalls mit dem Virus infiziert hätten. Das macht die 63-Jährige wütend. „All meine Kontakte aus dem Saale-Orla-Kreis sind nicht infiziert“, stellt die Frau aus Triptis klar.

Kein Urlaub, kein Risikogebiet: Ort der Ansteckung bleibt unbekannt

Im Urlaub sei die Frau nicht gewesen, auch nicht in einem der Risikogebiete. Woher die Erkrankung also kam, dazu könne Töpel nur spekulieren, was sie aber nicht möchte. Im Gespräch wird deutlich, warum: Andere tun es offenbar genug.

Am Dienstag vergangener Woche bekam Ingrid Töpel starke Kopfschmerzen und ihre Körpertemperatur stieg an. „Auf 37,8 Grad, höher wurde es nicht. Aber die Kopfschmerzen waren so stark, dass ich etwas dagegen wollte“, sagt sie. Töpel nahm Kontakt mit dem Vertretungsarzt ihrer Hausärztin auf, da sich diese im Urlaub befand. Nach einem Abstrich bekam sie wenig später die Information, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert habe.

Gleich eine halbe Stunde später sei damit begonnen worden, alles weitere zu regeln. Das Gesundheitsamt schickte eine Liste, auf der Töpel alle Kontaktpersonen eintragen sollte. Umgehend schickte sie die ausgefüllte Liste zurück und noch am selben Tag seien alle Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt angewiesen worden: Vorsorgliche häusliche Quarantäne. Ein überschaubarer Kreis sei davon betroffen gewesen.

In ihrer E-Mail an die Redaktion schreibt die Frau über ihre Kommunikation mit dem Gesundheitsamt: „Ich wurde umfangreich aufgeklärt, alle meine Frage wurden freundlich und sachlich beantwortet!“ Was sie tun und wie sie sich verhalten könne – das waren Fragen, die sie hatte. „Damit habe ich schließlich überhaupt nicht gerechnet“, sagt sie.

Hände waschen, Wäsche wechseln und Fieber messen

„Wäsche wechseln, Handtücher auch. Hände waschen und regelmäßig Fieber messen. Ganz banale Sachen“, resümiert Töpel. „Aber vor allem sagten sie, dass wir nicht in Panik verfallen sollen. Und alles wie gehabt ruhig und sachlich machen“, sagt sie.

An einem Tag habe sie sich elend gefühlt, wie sie sagt. Es sei bei starken Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und erhöhter Temperatur geblieben. „Ich habe mich geschwächt gefühlt“, so Töpel. Die selben Symptome hatte auch ihr Ehemann, der ebenfalls positiv auf das Virus getestet wurde. Dass die Freundlichkeit der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes keine Eintagsfliege war, habe sich in seinem Fall gezeigt. Auch bei ihm seien sie nett und aufgeschlossen gewesen.

Zeit für Ingrid Töpel und ihren Mann, wieder gesund zu werden: „Ich bekam Paracetamol gegen die Schmerzen und die erhöhte Temperatur. Ansonsten wurde mir zu Hühnerbrühe geraten, zu frischer Luft und dazu, mich auszuruhen“, erzählt sie. Anfang des Jahres habe sie immer etwas Hühnerbrühe auf Reserve und durch den eigenen Garten sei es auch möglich gewesen, an die frische Luft zu kommen, ohne ein Risiko für andere zu sein.

Für alles, was nicht vorrätig zu Hause war, hätten sie und ihr Mann treue Freunde gehabt. „Sie haben uns Tüten mit Lebensmitteln vor die Tür gestellt“, erzählt Töpel. Sobald ihre Quarantäne aufgehoben ist, sollen sie auch das Geld dafür bekommen. „Wir möchten uns wirklich bei allen bedanken, die uns geholfen haben“, sagt sie und benennt dabei auch all jene, die einfach anriefen und sich nach dem Befinden des Paares erkundigt hätten.

Hamsterkäufe bleiben für das Ehepaar unverständlich

Töpel weiß, was Quarantäne bedeutet und auch, wie sie sich fühlte, als das Virus in ihr war. Dennoch bleibt sie dabei, dass Panik absolut unangemessen sei – ebenso wie alles, was damit zusammenhänge. „Hamsterkäufe finde ich unmöglich“, sagt sie. Schließlich sollte jeder ein paar Nudeln, Mehl und andere Sachen irgendwo in Reserve haben – aber eben nur ein Mindestmaß.

„Wer nicht wenigstens ein paar Sachen zu jeder Zeit im Schrank stehen hat, sollte vielleicht eher mal seinen Haushalt überdenken, statt die Regale in so einer Zeit leerzukaufen“, so Töpel. Kopfschütteln stehe erst recht dann an, wenn man verderbliche Lebensmittel wie Kartoffeln bunkert, die sich mitunter keine zwei Wochen halten. Und dazu komme, dass es keiner gewesen sein will: „Angeblich macht es ja keiner, aber dennoch sind die Regale leer“, so ihre Feststellung.

Beweisfoto, dass der Lieferservice klappt

Sie schickt dieser Zeitung ein Bild aus ihrer Quarantäne. „Hier gleich noch einmal der Beweis, dass der Lieferservice klappt“, schreibt Töpel, inklusive einem Daumen nach oben, dazu. Freunde hätten wieder frische Sachen für das Quarantäne-Paar eingekauft.

Inzwischen gehe es ihr wieder gut. Ob sich allerdings die anderen, die zwar in Quarantäne, aber nicht krank waren, ebenso schnell von den Spekulationen und verbreiteten Halbwahrheiten erholen, bezweifelt sie. „Gerade für Kinder wird es vielleicht schlimm, wenn sie wieder in die Schule müssen“, sagt Töpel. Ihr Wunsch, den sie auch in ihrem WhatsApp-Status festhält, ist einfach: Die Leute sollen lieber etwas Nützliches machen.