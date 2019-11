Mit der Thüringer Ehrenamtscard wurden am Freitagabend in der Gaststätte Grüner Baum Oppurg 18 Frauen und Männer aus dem Saale-Orla-Kreis geehrt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dem Ehrenamt ein Gesicht verliehen

Als kleiner Dank für die ehrenamtlich Tätigen im Saale-Orla-Kreis werden seit 2011 die Thüringer Ehrenamtscards an herausragende Frauen und Männer verliehen. 18 von ihnen erhielten in diesem Jahr die Auszeichnungen am Freitagabend im Oppurger Gasthof Grüner Baum.

Die Laudationen für die verdienstvollen Frauen und Männer unterschiedlichster Generationen und Betätigungsfelder verlasen der Landrat Thomas Fügmann (CDU), Almut Lukas (Linke), Jürgen Hauck und Christian Herrgott (beide CDU). Sie würdigten die Menschen, „die viel Zeit investieren und auch mit viel Ärger zu tun haben“, wie Fügmann sich ausdrückte, an diesem feierlichen Abend. Deren Engagement für die Gesellschaft sei nicht mit Geld aufzuwiegen.

CDU-Landtagsabgeordneter Christian Herrgott (r.) beglückwünscht Kurt Spranger, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte und Denkmalpflege Triptis und Umgebung. Foto: Marcus Cislak

Gemeinsam mit der Kreissparkasse Saale-Orla, Thüringer Ehrenamtsstiftung und dem Saale-Orla-Kreis werden die Ehrenamtscards verliehen. Die im Ehrenamt Tätigen werden von ihren Vereinen, Gruppen oder deren Umgebung vorgeschlagen. Mit der Karte können sie zwei Jahre lang Vergünstigungen im Sport-, Kultur-, Freizeit- und Gaststätteneinrichtungen genießen, sowie im Personennahverkehr. Die diesjährigen Träger sind:

Gabriele Biziak

Gabriele Biziak ist ehrenamtlich in bewundernswerter Weise und Intensität aktiv. Über 20 Wochenstunden, oft weit darüber, investiert sie in den 1. SV Pößneck, dabei arbeitet sie eher im Verborgenen und ist so die stille Frau im Hintergrund. Es ist auch ihrer intensiven Arbeit zu verdanken, dass die Verschmelzung der drei Vereine SV Fortuna Pößneck, TSV 1858 Pößneck und SV Empor Pößneck mit inzwischen über 1000 Mitgliedern so reibungslos über die Bühne ging. Biziak hat sich dabei der kompletten bürokratischen Arbeit angenommen. Denn es war eine organisatorische Glanzleistung, aus drei verschiedenen Buchhaltungen eine gemeinsame zu erarbeiten – Gabriele Biziak hat es geschafft. Sie hat viel Herzblut in den gemeinschaftlichen Sportverein gesteckt und die Herausforderung bravourös gemeistert. Auch die Bearbeitung eingehender E-Mails und Briefe, die Verarbeitung von Mitgliedsanträgen und Zahlungseingängen – dies alles lief und läuft über ihren Tisch. Denn Arbeit gibt es immer – auch noch nach der erfolgreichen Gründung des 1. SV Pößneck. Gabriele Biziak betreut das Büro und ist stets zu den Öffnungszeiten für alle Anfragen und Belange als Ansprechpartner erreichbar.

Emmanuel von Thaler

Das ist die Ehrenamtscard. Foto: Peter Cissek

Ein Retter und Helfer mit sehr viel Einfühlungsvermögen ist Emmanuel von Thaler aus Bad Lobenstein. Bereits seit 2004 engagiert er sich als aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lobenstein. Neben dem Einsatz- und Übungsdienst kümmert er sich auch um die Homepage, die Facebook- und Instagram-Seite der Feuerwehr. Auch für die Führung der Statistik trägt er die Verantwortung. Im Jahr 2011 übernahm von Thaler zusätzlich die verantwortungsvolle Aufgabe der Notfallseelsorge. In unfassbar schlimmen Situationen steht er den Menschen, den Betroffenen, den Angehörigen und Einsatzkräften zur Seite – und hilft mit besonderem Einfühlungsvermögen traumatisierten Mitmenschen. „Davor kann man nur den Hut ziehen“, sagt Landrat Thomas Fügmann (CDU). Im politischen Bereich unterstützt Emmanuel von Thaler seit 2012 die Bad Lobensteiner Bürgerliste. Auch hier betreut er die Homepage und Facebook-Seite vorbildlich. Seit dem 1. August 2019 geht er einer weiteren ehrenamtlichen Tätigkeit nach. Er betreut als Gründungsmitglied und Kassenwart den neu gegründeten Modellbahnverein Oberland. Selbstverständlich übernimmt er auch für diesen Verein die Betreuung der Facebook-Seite.

Monika Langer

Ein Ehrenamt der besonderen Art übt Monika Langer für die Stadt Triptis aus. Seit 2014 engagiert sie sich als ehrenamtliche Dolmetscherin im Städtepartnerschaftskomitee und betreut die enge, seit Mitte der 1970er Jahre bestehende Beziehung zur Partnerstadt Blovice in Tschechien. Sie ist gebürtige Tschechin und hatte sich sofort bereit erklärt, die Stadt Triptis zu unterstützen, als diese 2014 mittels eines öffentlichen Aufrufs nach Übersetzern suchte. Seitdem begleitet Monika Langer verschiedene Triptiser Delegationen in Tschechien und die Freunde aus Blovice bei ihren Gegenbesuchen in Triptis. Solche Austausche finden mehrmals im Jahr statt. Neben den Stadtvätern und Müttern pflegen nämlich auch die Feuerwehr, der Fußballverein und die Schule eine enge Bindung zur Partnerstadt. Immer unter der Begleitung von ihr. Monika Langer übernimmt dabei stets den Dialog und die Übersetzungsarbeit. Sie ist zudem eng in die Planung und Organisation der Treffen eingebunden. So führt sie von der Einladung bis zur Feinabstimmung den kompletten Schriftverkehr mit den Partnern in Tschechien.

Christa Kaiser

Musikstudent Marc Herwig begleitet die Veranstaltung musikalisch. Foto: Marcus Cislak

Christa Kaiser ist die gute Seele in Unterkoskau und aus dem Ort fast nicht mehr weg zu denken. 15 Jahre lang war sie Ortsteilbürgermeisterin und für alle Belange der Gemeinde im Einsatz. Doch auch schon vor dieser Zeit engagierte sie sich für die Bewohner und das gemeinsame Dorfleben. Sehr aktiv war und ist Christa Kaiser bis heute, wenn es um die Organisation des Kindertages und des Sportfestes geht. Außerdem kümmert sie sich um die Alabamahalle, das Dorfgemeinschaftshaus, das durch den Feuerwehrverein verwaltet wird. Sie koordiniert die Terminvergabe und übernimmt die Übergaben und Abnahmen vor und nach der Vermietung. Regelmäßig, alle vier Wochen, führt Christa Kaiser Rentnernachmittage in Unterkoskau durch und organisiert Ausfahrten für die älteren Bürger. Jederzeit ist sie ansprechbar, hilft wo sie nur kann und hat stets ein offenes Ohr für die Bewohner. Der aktuelle Ortsteilbürgermeister, Lutz Kätzel, sagt über sie: „Ich möchte nicht daran denken, was passiert, wenn unsere Christa von heute auf morgen alles hinschmeißen würde. Ohne ihre Hilfe und ohne die Hilfe solcher Bürger wäre unser aktives Dorfleben, das wir jetzt haben, nicht möglich“.

Stefan Rubner

Stefan Rubner ist seit 2012 Mitglied im Freizeitclub Zoppoten e.V. und seit 2018 auch in dessen Vorstand tätig. Als aktives Mitglied der Zoppotener Theatergruppe steht er bereits seit 2010 auf der Bühne. Er absolviert, wie alle anderen Darsteller auch, zahlreiche Probestunden vor den Auftritten, um dann alle zwei Jahre an mehreren Abenden das Publikum mit seinem Schauspiel begeistern zu können. Neben dem Schauspiel engagiert sich Stefan Rubner aber auch bei der Durchführung von Veranstaltungen im Ort. Akribisch und unermüdlich unterstützt er tatkräftig den Auf- und Abbau sowie die Organisation der Getränkeversorgung zu den Theaterabenden. Gern opfert er hierfür zahlreiche Freizeitstunden, auch bis spät in die Nacht – auf ihn ist immer Verlass. Oft begeistert er die Vorstandsmitglieder des Freizeitclubs Zoppoten auch mit seinen zahlreichen neuen Ideen, die für die Aufwertung des Vereinslebens sorgen sollen. Stefan Rubner ist selbstverständlich auch stets bereit, hierfür neue Aufgaben mit zu übernehmen.

Dorith Wohlfarth

Dorith Wohlfarth ist in der Kirchgemeinde von Hirschberg bemerkenswert aktiv, und das seit vielen Jahren – im Gemeindekirchrat, im Regionalrat, im Planungsrat sowie als Chormitglied. Sie verwaltet die Konfirmationslisten, verteilt Gemeindebriefe und wirkt bei der Vorbereitung des Sommerfestes und des Weltgebetstages mit. Sie kümmert sich um die Reinigung in und um die Kirche, schmückt diese zu allen Gottesdiensten und Feierlichkeiten und läutet die Glocke zu den Beerdigungen. Zu Gottesdiensten übernimmt sie Lesungen, die Austeilung des Abendmahles, die Pflege der Kerzen, den Empfangsdienst und die notwendigen Nacharbeiten. Seit fünf Jahren leitet Dorith Wohlfarth den Bibelkreis, der alle 14 Tage stattfindet. Doch damit nicht genug, kümmert sie sich auch um mehrere Flüchtlingsfamilien. Eine serbische Mutter mit vier Kindern und eine Mutter aus dem Kosovo mit drei Kindern fuhr sie regelmäßig zu Ämtern und Arbeitsstellen, versorgte sie mit Haushaltsgegenständen und Bekleidung und stand ihnen auch sonst mit Rat und Tat zur Seite. Im Februar 2016 half sie bei der Einrichtung und dem Betrieb der Kleiderkammer Gib und Nimm. Auch bei der Betreuung von etwa 120 Flüchtlingen in der Hirschberger Flüchtlingsarbeit half Dorith Wohlfarth mit. Sie organisierte Möbel, Textilien, Fahrräder und Kinderwagen.

Eberhard Mühling

Eberhard Mühling ist ein besonders tüchtiges Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Schleiz. Seit vielen Jahren ist er hier aktiv – zum Beispiel wenn es um die Durchführung von Geburtstagsbesuchen der älteren Gemeindemitglieder geht. Hierfür nimmt er sich gern die Zeit, unterhält sich mit den Geburtstagskindern und ist bei Problemen für sie da. Auch trägt Eberhard Mühling mehrmals im Monat die Post für die Kirchgemeinde aus. Mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft kümmert er sich außerdem täglich um die Menschen im DRK-Pflegeheim in Schleiz. Und dies nicht selten über mehrere Stunden. Spaziergänge mit dem Rollstuhl und persönliche Gespräche mit den Bewohnern liegen ihm dabei besonders am Herzen. Eberhard Mühling begleitet weiterhin die Pfarrerin regelmäßig zu Andachten ins Schleizer Krankenhaus. Er hilft den Kranken zum Andachtsraum, betreut sie während der Andacht und begleitet sie im Anschluss wieder zurück auf ihre Station. Bei Abwesenheit der Pfarrerin führt Eberhard Mühling auch selbst Andachten durch.

Brunhilde Wegmann

Brunhilde Wegmann ist es, als ehemalige Lehrerin, auch heute noch ein besonderes Anliegen, junge Menschen mit der Geschichte ihrer Heimat vertraut zu machen. Als ehrenamtliches Mitglied der „Arbeitsgruppe Stadtgeschichte“ in Wurzbach gelingt ihr dies ausgesprochen gut. Sie ist als Autorin zahlreicher Artikel über die Geschichte von Wurzbach bekannt. Hier verbindet sie Fakten und persönliche Erlebnisse, um jüngeren Einwohnern einen Einblick in längst vergangene Zeiten zu geben. Enge Kontakte und Befragungen von Zeitzeugen liefern Brunhilde Wegmann zusätzliche Informationen und Ansichtsweisen. Sie ist aber auch an der aktuellen Entwicklung von Wurzbach sehr interessiert. So besucht sie regelmäßig die Stadtratssitzungen und steht den Mitgliedern mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen bei Problemlösungen zum Wohle der Stadt aktiv zur Seite. Auch das optische Erscheinungsbild von Wurzbach liegt ihr sehr am Herzen. Deshalb übernahm Brunhilde Wegmann zusammen mit ihrem Mann vor zehn Jahren die liebevolle Pflege der städtischen Grünanlage. Mit ihrer Motivation wirkt Brunhilde Wegmann positiv auf ihre Mitmenschen und ihre Ideen dienen als ständiger Ansporn.

Renate Lezenuk

Renate Lezenuk engagiert sich seit 2005 in mehrerer Hinsicht ehrenamtlich im Regionalverband Orlatal Gartenfreunde e.V. Als Vorstandsmitglied und Kassiererin ist sie im Kleingartenverein „An der Altenburg Pößneck“ für die ordnungsgemäße Erfassung und Abrechnung der Beiträge, Pachten und weiterer Belange des Vereins sowie der Pächter und Mitglieder verantwortlich. Diese Aufgabe führt sie mit großer Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit durch, so dass dem Verein dank ihrer Hilfe bereits seit vielen Jahren die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit anerkannt wird. Um dieser verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden, nutzt Renate Lezenuk regelmäßig die Möglichkeit, an Schulungen teilzunehmen und sich so ständig weiterzubilden. Auch bei der Organisation von Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen packt sie tatkräftig mit an. So übernimmt sie auch die Organisation der durch Ein-Euro-Jobber bewirtschafteten Tafelgärten in ihrer Gartenanlage. 2012 wurde Renate Lezenuk außerdem zum Beirat des Vorstandes des Regionalverbandes Orlatal Gartenfreunde berufen. Das Gelingen des jährlichen Vereinsauftritts zur Saale-Orla-Schau ist auch auf ihre tatkräftige Unterstützung und Mithilfe zurückzuführen.

Martin Kasimir

Seit 1998 ist Martin Kasimir Mitglied des Bad Lobensteiner Schützenvereins und zählt zu den aktivsten. Mit großem Tatendrang ist er immer bereit, den Verein zu fördern, sowohl sportlich als auch gesellschaftlich. Mit Hilfe seiner handwerklichen Kenntnisse und Fähigkeiten sorgt er nicht nur für Ordnung und Sauberkeit auf dem Vereinsgelände. Er erledigt auch zahlreiche Arbeiten am und im Objekt zuverlässig und schnell. Zum Beispiel kümmerte er sich maßgeblich um die Errichtung der vereinseigenen Bogenbahn und die Gestaltung der Außenanlagen. Als Aufsichtsperson im Schießsport steht Martin Kasimir oft zur Verfügung. Viel Zeit investiert er zusätzlich in die Dokumentation des Vereinslebens. Bei zahlreichen Veranstaltungen fertigt er Fotoaufnahmen an und digitalisiert diese, so dass eine bleibende Erinnerung entsteht. Fast täglich ist er so für den Verein im Einsatz.

Miriam Bartsch

Bereits seit ihrem 9. Lebensjahr ist Miriam Bartsch Mitglied des LSV Oettersdorf e.V. Seit 2013 – mit 14 Jahren – übernahm sie mehr und mehr Aufgaben im Verein und unterstützte aktiv die Nachwuchsabteilung im Tischtennis bei Trainings, der Kinderbetreuung und Punktspielen. 2017 übernahm sie selbst die Coach-Rolle der 2. Jugendmannschaft und unterstützt den Abteilungsleiter. Miriam Bartsch bringt sich so aktiv ins Vereins- und Abteilungsleben ein. Gern übernimmt sie zusätzlich Aufgaben im Bereich der Veranstaltungsorganisation. Bei Tischtennis-Wettkämpfen im Nachwuchsbereich auf Kreisebene ist sie bei der Organisation und als Kampfrichterin bei Turnieren nicht mehr weg zu denken. Sie leistet mit ihrem Engagement einen großen Beitrag zur Förderung der Jugendarbeit des Vereins. Miriam Bartsch ist ein Vorbild für viele junge ehrenamtliche Sportlerinnen und Sportler.

Albrecht Neumeister

Ein wirkliches Meisterwerk hat Albrecht Neumeister in der Kirchgemeinde Laskau vollbracht. Bereits seit vielen Jahren ist er in der Kirchgemeinde aktiv. Sein größtes Projekt startete im Jahr 2016, als die Sanierung und Restaurierung der Kirche in Laskau begann. Gemeinsam mit einigen Mitstreitern trug Albrecht Neumeister zunächst die alte Mauer um die Kirche ab. Anschließend wurden neue Fundamente gesetzt. Was dann passierte, ist eine wirklich bewundernswerte Leistung: Er baute die Kirchenmauer wieder auf. Mit unfassbarer Geduld und enormen Geschick wählte er jeden einzelnen Stein aus und passte ihn in die Bruchsteinmauer ein. Seit Herbst 2017 arbeitete der Kirchenälteste fast täglich an der Mauer – und vollendete schließlich seine Arbeit. Neben diesem Großprojekt ist Albrecht Neumeister aber auch noch für viele weitere Aufgaben in der Kirchgemeinde zuständig. Er reinigt die Bänke vor den Gottesdiensten, läutet die Kirchenglocken und stellt seinen Privathof für gemeinsames Kaffeetrinken zur Verfügung. Auch wenn es um die Belange am Kirchenbau geht, ist Albrecht Neumeister immer abrufbereit. Oft erledigt er auch kleine Aufmerksamkeiten ganz im Stillen, wie das Pflanzen einer Rose am Eingangstor der Kirche. Für die Mitglieder der Kirchgemeinde ist er ein verlässlicher Partner.

Bärbel Stöcker

Seit fast 30 Jahren ist Bärbel Stöcker in der Ortsgruppe Blankenberg des Frankenwaldvereines ehrenamtlich tätig. Sie ist nicht nur ein Gründungsmitglied des Vereins, sondern auch im Vorstand der Ortsgruppe außerordentlich aktiv. Sie ist als Schriftführerin für die innere Organisation und die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig, hierfür wendet sie zahlreiche Stunden ihrer Freizeit auf. Eine gute Außendarstellung der Ortsgruppe liegt ihr besonders am Herzen. Außerordentlich engagiert ist Bärbel Stöcker auch im Bereich der Erstellung und Gestaltung der Vereinschronik. Im Verein fungiert sie mit ihrem großen Engagement als Impulsgeber und Motor. Bärbel Stöcker organisiert neben den regelmäßigen Vorstandssitzungen und Versammlungen auch Wanderungen sowie Ausfahren und Feste des Frankenwaldvereins. Liebevoll kümmert sie sich um Blumen und Präsente zu runden Geburtstagen der Vereinsmitglieder. Sie ist für die Ortsgruppe ein unersetzliches Mitglied, das den Verein stets voran bringt. Bärbel Stöcker hilft, wo sie nur kann.

Henry Hädrich

Henry Hädrich ist ein langjähriges und engagiertes Mitglied der TSG Zwackau. Nicht nur, dass er ein wichtiger Spieler der Fußballmannschaft ist, Henry Hädrich ist auch im Vorstand tätig, setzt sich dort für die Belange der Abteilung Fußball ein und versteht es hervorragend, diese anzuleiten und umzusetzen. Außerdem kümmert er sich bereitwillig und vorbildlich um die Pflege der Sportstätte. Er versteht es, Sponsoren für ein Engagement im Verein zu gewinnen und zu motivieren. Auf ihn ist immer Verlass. So ist Henry Hädrich eine starke Stütze der Gemeinschaft und des Vereins. Diese Einsatzbereitschaft und das Engagement sind wirklich bewundernswert.

Renate Kad

Renate Kad ist eine engagierte und bewundernswerte Frau, die viel Zeit in ihr Ehrenamt steckt. Seit 2010 ist sie Mitglied der Volkssolidarität und hat vor sieben Jahren den Vorsitz der Ortsgruppe 19 in Pößneck übernommen. Hier leistet sie eine hervorragende und vorbildliche ehrenamtliche Arbeit. Ihr ist es zu verdanken, dass die Ortsgruppe 19 heute zu einer der aktivsten der Volkssolidarität Pößneck gehört. Ein Stück unverzichtbare Lebensqualität schafft Renate Kad regelmäßig für die Mitglieder durch die Organisation von interessanten und erlebnisreichen Nachmittagen. Auch kleinere und größere Ausflüge gehören zum Unterhaltungsprogramm, um das sie sich liebevoll kümmert. Zusätzlich übernahm Renate Kad 2018 die verantwortungsvolle Aufgabe, im Heimbeirat des Betreuten Wohnens in der Pößnecker Jahnstraße aktiv mitzuwirken. Hier ist sie als Ansprechpartnerin für alle Bewohner sehr aktiv und nimmt sich den größeren und kleineren Problemen aufopferungsvoll an.

Frank Fritsch

Seit bereits 57 Jahren ist Frank Fritsch im Kegelsport aktiv. Bereits mit 11 Jahren erkannte er seine große Leidenschaft fürs Kegeln und ist dieser bis heute treu geblieben. Aus dieser Leidenschaft heraus gründete Frank Fritsch zusammen mit weiteren engagierten Keglern den Kegelsportverein Langenorla e.V. und ist hier seit 1970 im Vorstand tätig. Seit 1990 engagiert sich Frank Fritsch besonders im Bereich der Nachwuchsbetreuung. Er führt das wöchentliche Training mit den Kindern und Jugendlichen des Vereins durch und begleitet sie zu Wettkämpfen und Turnieren. So leistet er einen hervorragenden Beitrag in der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins und der gesamten Gemeinde Langenorla. Auch Dank seines Engagements und seiner unermüdlichen Einsatzbereitschaft ist es gelungen, zahlreiche sportliche Erfolge im Verein zu erzielen, wie zum Beispiel jüngst drei Deutsche Meister Titel. Auch ein Thüringen Meister ist unter den Männern des KSV 90 Langenorla. 2015 holten sie den Saale-Orla-Cup sowie die Kreismeisterschaft und Vizemeisterschaft. Hierfür hat Frank Fritsch durch seine Nachwuchsarbeit das Fundament gelegt.

Ingrid Hommel

Ingrid Hommel ist seit bewundernswerten 63 Jahren Mitglied des TSV Germania 1887 e.V. beziehungsweise dessen Vorgängerverein, der BSG Einheit. Zweimal wöchentlich organisiert und betreut sie das Kinderturnen der Vorschul- und Schulkinder des Vereins – und das bereits seit 45 Jahren. Mit großer Leidenschaft und Hingabe nimmt sie diese Aufgabe wahr, so dass es seitens des Nachwuchses in diesem Bereich auch großen Zuspruch gibt. Neben ihren sportlichen Tätigkeiten ist Ingrid Hommel auch seit vielen Jahren im Vorstand des Vereins tätig. Sie ist auch in der Neustädter Kirchgemeinde sehr aktiv, und rief in den 1990er Jahren zusammen mit ihrem Mann die Schulranzenaktion für Kinder in Shitomir ins Leben. Das Anliegen der Aktion ist es, den Abc-Schützen im Kinderheim in der ukrainischen Partnerkirchengemeinde mit einem Schulranzen den Schulanfang zu verschönern. Von Anfang sind Familien aus Neustadt und Umgebung gern bereit, Schulranzen, Federmappen und so weiter für die Kinder zu spenden. Diese Ranzen sind vielleicht das einzige Geschenk für diese Kinder an diesem besonderen Tag.

Kurt Spranger

Kurt Spranger engagiert sich bereits seit 1998 im Verein für Heimatgeschichte und Denkmalpflege Triptis und Umgebung e.V., dem er seit 2004 als Vereinsvorsitzender vorsteht. In dieser Funktion bereitet er die regelmäßigen Treffen vor und leitet diese. In den Sitzungen geht es stets um besondere geschichtliche Themen der Stadt Triptis und Umgebung. Neben der allgemeinen Vereinsarbeit organisiert Kurt Spranger Ausflüge, die auch mit historischen und regionalen Themen in Verbindung stehen. Zusätzlich erarbeitet Kurt Spranger regelmäßige Beiträge für die Rubrik Aus dem Stadtarchiv für das Amtsblatt. Seit mehr als 20 Jahren sichert er Öffnungszeiten des städtischen Museums Haus Schwandke ab. Hier betreut Kurt Spranger sowohl die Kasse als auch den Ausstellungsbereich. Des Weiteren ist er seit 2011 ein Mitglied des Redaktionsteams des Heimatjahrbuches des Saale-Orla-Kreises und bereichert als Autor mit seinem Wissen und seinen Recherchen das Jahrbuch.