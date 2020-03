Dem Orgelspiel und der Chorarbeit verpflichtet

„Ich habe eine Affinität zu Orgeln“, sagt der Neustädter Kantor Paul Bars. Der 38-Jährige leitet seit etwas mehr als einem Jahr vier zum Teil sehr mitgliederstarke Chöre: Die Gospelsänger von „Something Red“, die regionale Kantorei „St. Johannis“, sowie den Posaunen- und den Kinderchor.

Seine umfangreiche Tätigkeit umfasst neben bürokratisch-organisatorischen Aufgaben zudem auch das Orgelspielen zu den kirchlichen Veranstaltungen, beispielsweise Gottesdiensten, in den vier Pfarrbereichen Knau, Pillingsdorf, Triptis und Neustadt.

„50 bis 60 Stunden Arbeit kommen da locker in der Woche zusammen, in der Corona-Krise sind es eher 40“, wie Bars sagt. Die Probentätigkeiten, Gottesdienste und Konzerte sind freilich derzeit untersagt, aber das bedeute nicht, dass er nichts zu tun hätte. Er arbeite momentan viel am Schreibtisch, übe seine Fertigkeiten an der Posaune und natürlich auch an der Orgel.

Paul Bars Weg zur Musik

Paul Bars spielt die Orgel. Foto: Marcus Cislak

Im Alter von zwölf Jahren habe er zur Musik gefunden. „Die Orgel hat mich fasziniert, ich wollte sie spielen können, ohne abschätzen zu können, was mich erwartet“, sagt der im Mecklenburg-Vorpommerschen Malchim aufgewachsene Kantor.

„Na ja, meine Eltern waren eigentlich dagegen“, so Bars. Er setzte sich aber durch und investierte zunächst sein Taschengeld in Klavierstunden bei der örtlichen Kantorin. „Das war allerdings ziemlich schlecht“, so Bars. In die selbe Zeitspanne datiert auch das autodidaktische Erlernen der Posaune.

„Der Gruppen-Orgelunterricht in Güstrow war da deutlich gewinnbringender“, meint er. Der dortige Kantor sei gleichzeitig ein Sachverständiger für das Instrument gewesen.

So habe er ihm die innewohnende Technik schon frühzeitig nahegebracht. Mit dem Grundwissen im Kopf bewarb sich Bars deutschlandweit als Orgelbauer. „Eine Ausbildungsstelle zu finden war Ende der 1990er alles andere als einfach“, weiß er. Schließlich konnt er im bayrischen Oettingen den Beruf zwischen den Jahren 1998 bis 2002 erlernen.

Damals habe er schon angefangen, Kirchenchöre zu leiten, unter anderem auch einen Posaune spielenden. „Ein großer Erfolg war, dass in der Zeit meiner Leitung zwölf Jungbläser anfingen“, sagt Paul Bars stolz. Noch heute sei mindestens die Hälfte aktiv.

Mit dem Studium der Kirchenmusik begann Bars auch seine pädagogischen Fähigkeiten zu verfeinern. „Das nützt mir zum Beispiel bei der Leitung des Kinderchors in Neustadt“, sagt er. Den Weg nach Thüringen fand er nach Projektstellen und Kantorentätigkeiten in Bayern schließlich im Jahr 2016. „In Gera begann ich als Kreiskantor, bis sich nach dem Wegfall der Stelle in Neustadt eine neue Aufgabe fand“, fasst er zusammen.

Sein Herz schlägt für die Regionalkantorei

Er leitet auch den Posaunenchor von Neustadt. Foto: Marcus Cislak

An seinem Job schätzt er die Breite der musikalischen Arbeit, sei es der Gospelchor, der Kinderchor oder die organisatorischen Aufgaben. „Mein Herz schlägt für die klassische Kirchenmusik, die die 53 Mitglieder der regionalen Kantorei intonieren“, erzählt Bars.

Insgesamt seien in seinem Bereich sehr gute Chöre zu finden, dessen Niveau er bestrebt ist, weiter zu halten. „Natürlich kann man immer etwas verbessern“, findet er.

„Musik verbindet die Menschen weit über den kirchlichen Bereich hinaus, löst Emotionen aus“, spricht Bars aus Erfahrung. Etwa die Hälfte des Gospelchors „Something Red“ wären keine Kirchenmitglieder, bei dem der regionalen Kantorei ein Viertel.

„Die Hauptaufgabe der Kirchenmusik ist das Verkünden des Evangeliums. Nicht nur in den Kirchen selbst, sondern auch weit darüber hinaus“, so Bars. das könne man an den vielfältigen Auftritten sehen, wie zum Beispiel den Chorsinfonischen Konzerten zum Neustädter Musiksommer.

Oder dem Adventskonzert von „Something Red“ in der Burgkapelle Arnshaugk. „Ich bin wirklich begeistert über das kulturelle Angebot und das Interesse in Neustadt, wir erhalten viel Unterstützung“, sagt Bars.

Turmblasen in abgespeckter Form im April

In den Sternen stehe derzeit die Konzertreise des Gospelchors in Neustadts Partnerstadt Laupheim in Baden-Württemberg. „Die soll eigentlich am letzten Juni-Wochenende stattfinden“, sagt er, ohne zu wissen, ob der Termin tatsächlich einzuhalten ist. Die fehlenden Proben wären der eigentliche Knackpunkt. Denn die sind zur Vorbereitung aller möglichen Konzerte der Chöre unabdingbar.

Zumindest das monatliche Turmblasen könne noch aufrecht erhalten werden, auch wenn in stark reduzierter Form. „Ich werde am Freitag, 3. April, 19 Uhr, allein auf dem Turm stehen und musizieren“, kündigt Bars an.