Pößneck. Seminar für Gastwirte und Gewerbetreibende in Pößneck

Der beste Weg durch den Kassenanforderungsdschungel

Die Bon- oder amtsdeutsch Belegausgabepflicht hat es am Sonntag zum Thema eines stattlichen Wagens im Neustädter Karnevalsumzug geschafft. Dem bitteren Ernst in dieser Sache und anderen Dingen mehr geht nun ein „Kassenseminar“ in Pößneck nach.

Veranstalter dieser Informationsveranstaltung sind der Wirteverein Pößneck und der Gastronomie-Dienstleister Hoga Gastgewerbe Service GmbH aus Erfurt. Interessierte Gastwirte und Gewerbetreibende aus der Region sind am 10. März ab 9 Uhr im Pößnecker Bilke-Saal willkommen. Zur etwa viereinhalbstündigen Veranstaltung gehört ein Imbiss zur individuellen Auswertung des Gehörten, außerdem wird den Teilnehmern ein Zertifikat ausgestellt.

Der Kassenbon-Wagen des Neustädter Faschingsumzuges vom 23. Februar 2020. Foto: Peter Michaelis

Heiko Lehrmann, Vorsitzender des Wirtevereins Pößneck, macht darauf aufmerksam, dass man für solche Seminare normalerweise nach Erfurt fahren müsse. „Kassenschau, Belegausgabepflicht, BMF-Schreiben – wer hat hier noch den Durchblick im Kassenanforderungsdschungel?“, sagt und fragt er. Das Seminar will die Gewerbetreibenden an ihre Rechte und Pflichten nach Auffassung der Finanzbehörden erinnern und ihnen helfen, Fallen aller Art zu umgehen.

Es ist eine Anmeldung bis 2. März notwendig. Diese kann per Mail an wirteverein-poessneck@online.de oder telefonisch unter der Nummer 0 36 47/41 30 74 getätigt werden, wo es bei Bedarf auch weitere Informationen etwa zur Teilnahmegebühr gibt.