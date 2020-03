Der fein-herbe Weißwein aus dem Orlatal

Die Sonne scheint. Hummeln schwirren umher und es bietet sich ein traumhafter Blick über das Orlatal. Beste Voraussetzungen also, um an einem Südhang Wein anzubauen. Das dachte sich auch der Kleindembacher Peter Hinreiner.

An der sonnenbeschienenen Seite wachsen seit geraumer Zeit 240 Pflanzen der Sorte Johanniter auf einem 1000 Quadratmeter großen gepachteten Grundstück. Im nunmehr dritten Jahr könnten diese die ersten Früchte tragen, so die Hoffnung des Hobby-Weinbauers.

Allerdings haben den Reben die beiden vergangenen Jahre zugesetzt: „Es war zu trocken. Das stört mich aber nicht weiter, es ist ja nur ein Hobby“, sagt Hinreiner, denn so wachsen die Pflanzen eben etwas langsamer und tragen später Trauben. „Zeit spielt keine Rolle“, kommentiert er.

Umrahmt werden die Rebstöcke von bereits jetzt schon zart blühenden Blumen, die speziell für Weinbauern gedacht sind. Die Blumen locken Insekten an, die zwar nicht für das Bestäuben des Weines vonnöten sind, weil das die Pflanzen selbst erledigen, aber aktiv die Umwelt unterstützen.

Denn auch Aprikosenbäumchen wachsen unter anderem am Hang. Zudem ziert auch ein etliche Meter hoher Pfahl das Gelände. „Ein Bussard lebt hier, der hält die Mäuse fern“, sagt Hinreiner. Dieser hätte die zahlreichen Mäuse merklich reduziert, denn diese knabbern nur mit Vorliebe die Wurzeln der Weinstöcke an.

Sommerlicher Wein aus eigenem Anbau

Zarte Knospen sind schon zu entdecken. Foto: Marcus Cislak

Auch wenn die diesjährige Weinlese noch etwas auf sich warten lässt, lagern trotzdem schon etliche Flaschen voll leckeren, fein-herben Orlatal-Weines von 2019 in Hinreiners Haus.

Denn weitere 43 Weinstöcke wachsen seit fünf Jahren weiter unten im Tal auf seinem Grundstück am Abzweig nach Langendembach. Die Ernte in der vergangenen Saison – übrigens die dritte – hat Üppiges zutage gefördert: „Aus 131 Kilogramm Trauben sind etwa 100 Flaschen sommerlich-leichter Weißwein gekeltert wurden“, weiß Peter Hinreiner.

Freilich trinkt die Familie das alles nicht allein: Denn für Verwandte, Freunde und Bekannte sei das edle Tröpfchen ein beliebtes Mitbringsel zu Festlichkeiten wie Geburtstagen.

„Das ist auch ein Dank an die zahlreichen helfenden Hände, denn das Anlegen des Weinhangs war sehr arbeitsintensiv“, so Hinreiner. Alleine wäre es eher schwierig geworden. Die jetzige Pflege sei vergleichsweise entspannt: „Rasen mähen und das Verschneiden der Rebstöcke“, zählt Peter Hinreiner auf.

Bewässerung, beziehungsweise die Technik dazu, würde sich für den Hobby-Weinbauer nicht lohnen. Der Aufwand würde dem Nutzen nicht entsprechen. Und: „Dann hätte ich den ganzen Tag eine Gießkanne in der Hand“, sagt der hauptberufliche Schließtechniker.

Profis aus dem Weinbaugebiet Saale-Unstrut stehen ihm beratend zur Seite

Er selbst verarbeitet die Trauben nicht zu Wein, das überlässt er einem Winzer in Naumburg. Dieser habe einfach mehr Erfahrungen und eben auch die Technik. „Das ist ein Profi. Er sorgt dafür, dass ordentlicher Wein entsteht“, erklärt der Kleindembacher.

Hinreiner ist zudem in der Naumburger Weinbaugesellschaft 1835 organisiert. Die Hobby-Winzer stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite. „Ich durfte Mitglied in dem Verein werden, auch wenn ich nicht direkt in der eigentlichen Weinbauregion wohne“, sagt er lachend.

Obwohl es gar nicht soweit entfernt ist, wie der 59-Jährige findet. „Im Orlatal verläuft ein Radweg, auf dem kommt man bequem bis nach Naumburg.“ Mit seiner Frau ist er regelmäßig dort zu den Weinfesten zu Gast.

Außerdem ist die Familie auch in der Weinregion Südfrankreichs ein ums andere Mal unterwegs gewesen. Irgendwann sei die Idee herangereift, das man den Weinanbau auch einmal selbst probieren könne. Vor fünf Jahren setzte er sie schließlich in die Tat um.