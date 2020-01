Der lange Weg zum Fernbahnhof

Der Saale-Orla-Kreis ist keine Bahnfahrer-Gegend. Das soll nicht heißen, dass es hier keine Freunde der Eisenbahn gibt. Modellbahnenthusiasten finden sich auch hier und nicht wenige engagieren sich für den Erhalt der stillgelegten Bahnstrecke Triptis-Marxgrün oder wünschen sich eine Reaktivierung des Höllentalbahn-Abschnitts an der Grenze zu Bayern.

Doch angesichts einer Kreisstadt ohne Anschluss an den Schienenverkehr und dem Umstand, dass es im flächenmäßig drittgrößten Landkreis Thüringens keinen Fernbahnhof gibt, ist die Bahn hier sicher nicht das erste Verkehrsmittel der Wahl. Diese Wahrnehmung lässt sich auch mit Zahlen untermauern, wenn man sich einmal anschaut, wie lange es dauert, um aus den verschiedenen Ecken des Landkreises zum nächsten Bahnhof mit IC- oder ICE-Anbindung zu fahren. Möglich wird das dank Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mit Sitz in Bonn. Daraus geht hervor, dass es im Saale-Orla-Kreis eine Art Nord-Süd-Gefälle bei der Erreichbarkeit von Fernbahnhöfen gibt.

Die Karte zeigt die durchschnittliche Pkw-Fahrzeit aus dem Saale-Orla-Kreis zum nächsten IC/ICE-Bahnhof in Minuten. (Bearbeitung: Martin Schöne) Foto: BBSR Bonn 2019

Das BBSR hat einen interaktiven Online-Atlas im Angebot, der es erlaubt, Daten regional zu veranschaulichen. Das gilt auch für den Datensatz „Durchschnittlichen Pkw-Fahrzeit zum nächsten IC/ICE-Bahnhof in Minuten“ (Stand 2018). Die so entstandene Karte lässt den Süden des Saale-Orla-Kreises fast in Gänze in dunklem Rot leuchten, während der Norden mit dem Orlatal heller gefärbt ist und somit besser dasteht. In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass Bewohner großer Teile des südlichen Saale-Orla-Kreises 38 und mehr Minuten Fahrzeit mit dem Auto veranschlagen müssen, um den nächstgelegenen Fernbahnhof zu erreichen. Im Gegensatz dazu haben es Menschen aus dem Raum Pößneck leichter und benötigen den Daten zufolge weniger als 20 Minuten, um in einen Fernzug zu steigen. Angesichts der Nähe zum Saalfelder Bahnhof mit IC-Anschluss leuchtet das ein.

Bis zu 50 Minuten Fahrzeit mit dem Auto

Das Material lässt zwar keine Rückschlüsse darauf zu, welche Städte mit Fernbahnhöfen hier jeweils als Ziel angenommen werden, doch es hält konkrete Zahlen für einzelne Gemeinden bereit. Trauriger Spitzenreiter im Landkreis ist demnach die Gegend um Hirschberg mit durchschnittlich 50 Minuten Fahrzeit mit dem Auto. Für Schleiz stehen 41 Minuten zu Buche, für Bad Lobenstein und Umgebung 37, für Neustadt an der Orla 32 und für Triptis 29 Minuten. Dabei ist zu beachten, dass diese Zahlen jeweils den regionalen Durchschnitt für Fahrten aus dem gesamten Umfeld der Gemeindeverbände und Kommunen beschreibt. Für Ranis-Ziegenrück werden etwa durchschnittliche 22 Minuten Fahrtzeit zum Fernbahnhof veranschlagt. Innerhalb dieser Raumeinheit dürfte es da aber merkliche Unterschiede geben.

Im Vorwort der 2018 erschienenen BBSR-Analyse „Verkehrsbild Deutschland“ heißt es „Wo es in Deutschland Defizite bei der Erreichbarkeit gibt, hat das BBSR im Rahmen einer Raumwirksamkeitsanalyse untersucht.“ Vor dem Hintergrund des Bundesverkehrswegeplans 2030 komme neben dem Erhalt von Straßen und Schienen demnach auch dem Aus- und Neubau von Verkehrswegen eine entscheidende Rolle zu, um auch künftig einen funktionierenden Personen- und Güterverkehr zu gewährleisten.