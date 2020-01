Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Des Leubsdorfer Faschings neue Kleider

Wenn einem als Allererstes auf einer Festveranstaltung zwei voluminös als Raubsaurier verkleidete junge Männer die Treppe zum Saal hinauf versperren, weiß man, dass man zum Feiern an den richtigen Ort gekommen ist. Der Auftakt zur Faschingssaison 2020 des Leubsdorfer Faschingsclubs (LFC) hielt am Samstag letztlich genau, was er versprochen hatte. Es wurde ein lautes, buntes und ausgelassenes Fest in der historischen Museumsscheune von Leubsdorf.

Fasching prähistorisch. Foto: Martin Schöne Die beiden Dino-Kostüme waren beim Auftakt zur 42. Saison des Vereins nicht die einzige kleidungsbezogene Besonderheit. „Wir haben die neuen Kostüme des Elferrates erst heute um 17 Uhr abgeholt“, berichtete der Vereinsvorsitzende Rolf Schmidt erleichtert, dass alles noch geklappt hat. Die neuen Kleider sind allein schon deshalb etwas Besonderes, weil sie auch dank einer Spende des Thüringer Finanzministeriums hatten beschafft werden können. Ministerin Heike Taubert (SPD) hatte den Zuwendungsbescheid über 3000 Euro aus Lottomitteln im vergangenen Februar persönlich an den LFC übergeben. Der Verein hatte viel Engagement in den entsprechenden Antrag gesteckt. Publikum und Tanzfläche wechseln die Seiten Der frisch eingekleidete Elferrat des LFC marschierte umso stolzer in den kompakten Festsaal im zweiten Stock der Scheune, wo am Abend schon viele Faschingsbegeisterte warteten. Auch bei den Räumlichkeiten gab es nach vielen Jahren Veränderungen zu beobachten. Tanzfläche und Publikum haben nunmehr die Seiten getauscht und erstmals saß der Elferrat nun links neben der Tanzfläche im Präsidium. Auf dem Parkett gab es erneut einiges zu sehen: Die unterschiedlichen Tanzgruppen hatten viel Zeit und Energie ins Training investiert und jeweils aufsehenerregende Choreografien vorbereitet. Die Minis zeigten ebenso ihr Können wie die Herren beim Neu eingekleideter Elferrat. Foto: Martin Schöne Männerballett in Piratenverkleidung – komplett mit Säbeln und Rumfässern. Das vielfach ebenfalls kostümierte Publikum kannte spätestens beim Auftritt der Funken im ebenso knappen wie feuerroten Tutu-Outfit kein Halten mehr und spendete tosenden Applaus. Die Tänzerinnen-Truppe dankte es mit einer vollständigen Zugabe, die die Zuschauer erneut von den Stühlen riss. Trotz Motto keine Seekrankheit Mit der anschwellenden Stimmung im Saal konnte man sich fast um das alte Gemäuer sorgen, so sehr ließen es die Narren krachen. Die Saison steht unter dem Motto „Helau, Alaaf & Ahoi! Lasst uns das sinkende Schiff retten!“, doch trotz der soliden Lautstärke und den vom jecken Volk ausgehenden Schwingungen im Obergeschoss, schien niemand unter den Gästen seekrank zu werden. Viele Tanznummern wurden geboten. Foto: Martin Schöne Ausgelassen feierte Leubsdorf in die Nacht und hat nun eine Woche zur Erholung, bis am Samstag, 1. Februar, zunächst um 14 Uhr der Kinderfasching mit Spiel und Spaß für die Kleinen ansteht und ab 21 Uhr dann die Faschingsdisco für die Jugend steigt. Die 42. Saison des LFC hält am 22. Februar noch den Seniorenfasching bereit und findet daraufhin am 29. Februar ihren Abschluss mit dem Galaabend 2020 des Leubsdorfer Faschingsclubs. Der Schlachtruf des Vereins, das dreifach donnernde „Leue Alaaf“ wird also in den kommenden Wochen noch einige Male durch den Ort hallen.