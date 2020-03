Orlatal: „Desinfektion“ hört sich schlimmer an, als es ist

Im Trinkwasser aus den Leitungen, die an das Versorgungsnetz des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla mit Sitz in Pößneck angeschlossen sind, gibt es nicht erst seit gut zwei Wochen Chlor. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zur „Nachdesinfektion“, wie es heißt, setze man schon immer Chlor oder Chlorverbindungen ein. Jetzt habe man die gängige Dosierung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises nur vorsorglich erhöht. Diese Details hat der Zweckverband nach den ursprünglichen Informationen vom vergangenen Freitag nun nachgetragen.

Etliche Leser hatten sich in den vergangenen Tagen sowohl gegenüber dieser Zeitung als auch in Mails an den Zweckverband überrascht beziehungsweise besorgt über den Einsatz von Chlor im Trinkwasser geäußert. So hat es Fragen darüber gegeben, ob man das Leitungswasser noch bei der Zubereitung von Babykost einsetzen könne, ob es für Hunde zumutbar sei und was das für Aquarienfische bedeute.

Beim Chlor ist die Konzentration entscheidend

Der Einsatz von Chlor oder Chlorverbindungen sei „ein integraler Bestandteil der Aufbereitung von Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung“, erläutert Andreas Gemeiner, zuständiger Abteilungsleiter des Zweckverbandes. Schon die Thüringer Fernwasserversorgung, von welcher man das Nass für das Orlatal beziehe, führe eine „Desinfektion“ durch.

Mit dem Coronavirus habe das alles nichts zu tun. Der Erreger sei im Trinkwasser nicht überlebensfähig und könne somit auf diesem Wege auch nicht übertragen werden.

„Beim Chlor ist die Konzentration der Zugabe entscheidend“, so Gemeiner. „Der Gesetzgeber schreibt eine Richtkonzentration von 0,3 Milligramm Chlor pro Liter ab Wasserwerk vor. Wir dosieren derzeit 0,1 bis 0,2 Milligramm pro Liter an den Abgabestellen. Dies entspricht dem Wert, der in den Sommermonaten der Jahre 2018 und 2019 von uns wegen der erhöhten Temperatur hinzu gegeben wurde. Dieser Wert liegt immer noch weit unter dem Grenzwert von 3,0 Milligramm pro Liter und ist völlig unbedenklich, auch für die Versorgung von Säuglingen und daher auch für Haustiere.“

In speziellen Fällen wie jenem der Aquarienfische empfiehlt Gemeiner, die Angaben des Zweckverbandes mit den Empfehlungen aus der jeweiligen Fachliteratur zu vergleichen.

Eingesetzte Mengen vom Menschen nicht wahrnehmbar

Die Chlormengen seien so gering, dass sie vom Menschen kaum bis gar nicht wahrgenommen werden können, sagt der Zweckverband einmal mehr. Der Nachweis hierfür sei schon die Tatsache, dass es erst dann zu Anfragen gekommen sei, als über die Nachchlorung berichtet wurde.

Chlor und Chlorverbindungen seien „hochflüchtige Stoffe“, so Gemeiner. Beim Verbraucher komme nur ein Bruchteil dessen an, was an zentralen Stellen sicherheitshalber eingesetzt werde.

„Das Desinfektionsmittel baut sich in unserem 560 Kilometer langen Rohrleitungsnetz ab, so dass am Wasserhahn vielleicht eine Konzentration von 0,05 bis 0,1 Milligramm pro Liter feststellbar wäre“, so Gemeiner. „Aber auch diese kaum messbare Menge verflüchtigt sich beim Kontakt mit Sauerstoff oder beim Erhitzen etwa für die Zubereitung von Speisen.“

In jeglichem Wasser seien Mikroorganismen vorhanden, erinnert Gemeiner. „Die Frage ist doch, ob das krankmachende oder ungefährliche Mikroorganismen sind, und ob wir darauf warten sollen, dass etwas passiert, oder ob wir Vorsorge mit Augenmaß betreiben. Wir haben uns gedacht, dass eine Magen-Darm-Erkrankung das Letzte ist, was ein corona-infizierter Mensch braucht“, so der Trinkwasser-Abteilungsleiter des Zweckverbandes.

Für jedes Wasser gibt es eine Verordnung

Jetzt auf Mineralwasser umzusteigen, sei unnötig, ja nicht einmal immer chlorfreier als Leitungswasser. „Wir haben in Deutschland eine Badewasser-, eine Heilwasser-, eine Mineralwasser- und eine Trinkwasserverordnung, und die Vorschriften zum Trinkwasser sind die schärfsten“, so Gemeiner. Ein Mineralwasser, ob nun günstig oder teuer, sei nicht automatisch hygienischer als Trinkwasser.

Zum Nachweis bringt Gemeiner eine Anekdote an. So sei das Pößnecker Bad am Wald einst mit dem Nass aus der Quelle eines regionalen Mineralwassers versorgt worden. Bis das Gesundheitsamt auf die Einhaltung der Trinkwasserverordnung gepocht habe. Erst auf diesem Weg sei das Freibad Kunde beim Zweckverband geworden.

Gemeiner empfiehlt zudem, doch mal die Zusammensetzung diverser Erfrischungs- oder Energiegetränke aus dem Supermarkt zu prüfen. „Da sind wesentlich interessantere Inhaltsstoffe als im Trinkwasser zu finden“, sagt er.

Wer sich in diesen Tagen Sorgen um die Qualität seines Trinkwassers mache, habe es selbst in der Hand, so Gemeiner. „Was eher hilft, als Mineralwasser zu horten, ist, die Hausinstallation auf stehendes Leitungswasser in den Endsträngen oder an länger nicht benutzten Abnahmestellen zu überprüfen. Wenn nun irgendwelche Büros eine, zwei oder vier Wochen nicht besetzt sind, dann sollte man bei der Wiederaufnahme des Betriebes in der Kaffeeküche ausreichend Leitungswasser ablaufen lassen.“

Keine einfache Materie, Ängste verständlich

Leser fragten sich auch, ob die Nachchlorung beispielsweise Wassersprudler beschädige. „Nein, tut es nicht“, antwortet Gemeiner. „Wenn unser Wasser nicht für den Menschen schädlich sein kann, dann gibt es da auch keine Aggressivität gegenüber festen Materialien. Die beschriebene Konzentration hat hier keine Relevanz. Zur Verdeutlichung noch die Angabe des ph-Wertes unseres Trinkwassers: Dieser liegt im Mittel bei 8,3. Das heißt, das Wasser ist nahe dem neutralen Bereich entsprechend der Vorgabe der Trinkwasserverordnung. Erst ab einem Wert deutlich unter 7 gilt das Wasser korrosiv.“

„Die ganze Materie mit dem Chlor ist sicher nicht einfach zu verstehen“, resümiert Gemeiner. So habe man auch Verständnis für etwaige Ängste in der Bevölkerung. Was der Zweckverband mit seinen Maßnahmen unternehme, die fachsprachlich unter dem vielleicht etwas furchteinflößenden Begriff „Desinfektion“ zusammengefasst werden, diene dazu, dem Verbraucher an seinem Wasserhahn ein hygienisch einwandfreies Lebensmittel bereitzustellen. Dazu sei der Zweckverband gesetzlich verpflichtet.

Vorsichtsmaßnahme wegen Coronavirus: Leitungswasser im Orlatal wird gechlort

Weitere Fragen zu dieser „nicht ganz einfachen Materie“ beantwortet Andreas Gemeiner gern, er ist zurzeit am besten per E-Mail an zu erreichen.