Desinfektionsmittel von Pharmachem aus Pößneck-Ost enorm gefragt

Desinfektionsmittel sind gerade eines der gefragtesten Produkte in Deutschland. Wenn welche irgendwo eingesetzt werden, ist es gut möglich, dass sie von Pharmachem aus Pößneck-Ost stammen.

Die Corona-Krise habe den Betrieb quasi auf den Kopf gestellt, berichtet Christopher Ligwe, Geschäftsführer des Arzneimittelherstellers. Zwei eher unscheinbare Produkte der Firma, nämlich 70-prozentiges Ethanol und 70-prozentiger Isopropylalkohol, seien von jetzt auf gleich zum Renner geworden.

Aus der Produktion direkt in den Versand

Unmittelbar nachdem der Coronavirus in Deutschland nachgewiesen wurde, sei die Nachfrage nach den beiden Desinfektionsmitteln made in Pößneck hochgeschnellt. Ratzfatz seien rund 20 Tonnen Fertigware verkauft worden. Ungefähr noch einmal dieses Volumen sei in den vergangenen zwei Wochen hergestellt worden. Mengen, für deren Vermarktung man bisher ein halbes Jahr gebraucht habe, seien nun in einem halben Monat abgesetzt worden.

Christopher Ligwe, Geschäftsführer von Pharmachem in Pößneck-Ost. Foto: Marius Koity

Um die „enorme Nachfrage“ (Ligwe) bedienen zu können, habe man in den vergangenen Wochen alles stehen und liegen lassen und im spontan eingeführten Zwei-Schicht-Betrieb sämtliche personellen Ressourcen für die Desinfektionsmittel-Produktion eingesetzt. Zuletzt sei jede Charge quasi ohne Umweg über das Lager aus der Herstellung direkt in den Versand gegangen.

Vorrat an Rohstoffen ist aufgebraucht

Am Mittwoch sei allerdings Schluss gewesen. „Unser Vorrat an Rohstoffen war aufgebraucht“, so Ligwe. „Erst am Montag in der Woche vor Ostern erhalten wir Nachschub“, sagt der Geschäftsführer.

Vielmehr hofft er, dass Nachschub geliefert wird. Denn verbindlich sei auf dem Markt gerade nichts mehr. Worauf man sich verlassen könne, seien nur explodierende Einkaufspreise. Die wiederum könne man beim Verkauf nicht immer geltend machen. Demnach haben auch die Betriebe, die ihre Leute nicht nach Hause schicken müssen, so ihre Probleme.

Erst einmal wird ebenso gefragtes Teebaumöl hergestellt

Auf alle Fälle würden Pharmachem so viele Desinfektionsmittel-Bestellungen vorliegen, dass man noch zwei Monate voll ausgelastet wäre. Bis man diese Aufträge abarbeiten kann, wird Teebaumöl hergestellt, das mit einer antiviralen Wirkung in Verbindung gebracht werde und daher in Drogeriemärkten derzeit sehr gefragt sei.

Die Alkohol-Lösungen werden in verschiedenen Gebinden ausschließlich an den deutschen Handel beziehungsweise vor allem an Apotheken geliefert. Die Erzeugnisse aus Pößneck-Ost dienen vor allem der Händedesinfektion.

Die Herstellung des Desinfektionsmittels Ethanol 70% (v/v) Hofmann's® in Königsee. Foto: Philipp Beyer

Eingesetzt werden sie auch unmittelbar in der Region. „Bevor unser Lager leer war, haben wir den einen oder anderen unserer Partner gefragt, ob er nicht auch etwas braucht“, sagt Ligwe. So seien etwa die Freiwillige Feuerwehr und Apotheken aus Pößneck, aber auch der Katastrophenschutz des Saale-Orla-Kreises mit einer Extra-Lieferung Desinfektionsmitteln versorgt worden.

Großes Glück, dass alle Mitarbeiter gesund sind

„Wir haben das große Glück, dass noch keiner unserer Mitarbeiter erkrankt ist oder in Quarantäne musste“, sagt Ligwe. „Die Stimmung im Betrieb ist gut und sehr solidarisch. Die Leute packen an, weil sie wissen, dass sie eine wichtige Arbeit leisten. Ich hoffe jeden Tag aufs Neue, dass wir alle gesund bleiben.“ Der Betrieb zähle aktuell rund 25 Mitarbeiter.

Sicherheitshalber betont Ligwe, dass im Pharmachem-Werksverkauf in Pößneck-Ost keine Desinfektionsmittel angeboten werden. Ohnehin laufe der Vertrieb dieser Produkte über die Muttergesellschaft Hofmann & Sommer in Königsee. Zum Schutz des Betriebes und seiner Mitarbeiter seien die Kontakte von Pharmachem mit Außenstehenden auf nahe Null gefahren worden.