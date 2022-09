Diakonieverein Orlatal vor drei Jahrzehnten in Neustadt an der Orla gegründet

Neustadt. Festgottesdienst als Dank an Unterstützer und Wegbegleiter.

Zu einem Festgottesdienst hatte der Diakonieverein Orlatal anlässlich seines 30-jährigen Bestehens am Freitag in die Stadtkirche St. Johannis in Neustadt eingeladen. Neben Predigten von Tobias Schüfer, Regionalbischof der evangelischen Kirche Mitteldeutschland, und Pastorin Sabine Michaelis blieb während der rund eineinhalbstündigen Veranstaltung auch Zeit für einen Rückblick auf die vergangenen drei Jahrzehnte des Diakonievereins, der sich am 15. September 1992 gegründet hat, durch den stellvertretenden Geschäftsführer Steffen Timm. Auch Worte des Dankes für Unterstützer und Wegbegleiter, etwa für die Stiftung Senfkorn, gab es. Darüber hinaus wurden zahlreiche Glückwünsche zum Jubiläum entgegengenommen.

Unter den rund 150 Teilnehmern waren neben Mitarbeitern des Diakonievereins unter anderem auch Vertreter der Städte Neustadt und Pößneck, des Landratsamtes Saale-Orla sowie des Deutschen Roten Kreuzes. Im Anschluss an den Gottesdienst ließ man bei einem Empfang im Gemeindehaus der Kirche Neustadt den Nachmittag mit Gesprächen ausklingen.

Der Festgottesdienst bildete den Abschluss zahlreicher Veranstaltungen, welche der Diakonieverein in seinen unterschiedlichen Einrichtungen über den Sommer hinweg zum 30-jährigen Bestehen bereits durchgeführt hatte.