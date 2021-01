Die Einsamkeit ist für viele schwierig

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein Drei Fragen an

Volkmar Dietrich, Vorsitzender der Kreis­organisation Saale-Orla des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen, erklärt, warum die Corona-Pandemie für blinde und sehbehinderte Menschen eine zusätzliche Erschwernis im Alltag ist.

1. Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf den Alltag für blinde und sehbehinderte Menschen aus?



Für uns ist es derzeit vor allem schwierig die Abstandsregelung, zum Beispiel in Läden oder auf der Straße, einzuhalten. Auch weil wir auf näheren Kontakt angewiesen sind, wenn wir mit Begleitung unterwegs sind. Wir bekommen auch die ganzen Hinweisschilder, die überall aufgestellt worden sind, nicht mit, weil wir sie ja nicht sehen.



2. Wie werden Sie in diesen Zeiten von Mitmenschen unterstützt?

Manchmal sind die Leute etwas unfreundlich, weil man ja nicht immer gleich erkennen kann, dass jemand blind ist oder eine Sehbehinderung hat. Da wird man auch mal angemeckert, wenn man beispielsweise den Abstand nicht einhält. Wenn sie es dann aber mitbekommen, sind die meisten freundlich und man wird auch auf Dinge aufmerksam gemacht. Ich wurde beispielsweise darauf hingewiesen, dass auf dem Neumarkt in Schleiz Schilder stehen, dass es dort eine Maskenpflicht gibt.

3. Wie wirkt sich Corona auf das Verbandsleben aus?

Was wirklich für viele schwierig ist, ist die Einsamkeit, weil man sich derzeit nicht treffen kann. Das ist das Hauptproblem. Ich habe viele Anrufe dazu bekommen. Normalerweise haben wir in jedem Monat drei Treffen. Bis März 2020 konnten wir diese durchführen. Dann war erst mal nichts mehr. Im Oktober waren Treffen dann noch mal möglich. Sommerfest, Städtereisen und Weihnachtsfeier, die wir geplant hatten, konnten wir nicht machen. Das belastet die Leute sehr. Sie sind auf die Verbandsarbeit angewiesen und die ist im vergangenen Jahr fast ganz weggefallen. Wir haben per Whatsapp und telefonisch Kontakt gehalten und auch Infobriefe verschickt, aber das ersetzt die Treffen nicht, weil das Persönliche fehlt.