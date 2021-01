Die Jugendhäuser sind jederzeit erreichbar

Pößneck/Neustadt. Die Jugendhäuser im Orlatal sind geschlossen, wie überall sonst auch. Für viele Jugendliche und junge Erwachsene ist das sicherlich nicht einfach, denn die von Sozialarbeitern betreute Räume bedeuten Schutz, Hilfe und Beschäftigung für die jungen Menschen unter einem Dach. Bei Konflikten oder Problemen im persönlichen, häuslichen Umfeld wird der sichere Anlaufpunkt außerhalb der Familie vielen fehlen. Wenn schon nicht in den Häuser selbst, so sind die Mitarbeiter in geschützten virtuellen Räumen für die Kids zu den üblichen Zeiten ansprechbar. Das digitale Jugendhaus von Blitz e.V. macht's möglich.

Da die jungen Menschen wie selbstverständlich über unterschiedlichste digitale Kanäle kommunizieren und interagieren, versuchen nun seit einigen Monaten die Sozialarbeiter, wie Willy Jobst und Hanna Reichel, sie auch dort abzuholen. „Wir setzen da spielerisch an“, sagt Jobst und meint, dass er und seine Kollegen mit Videotelefonie und Internet-basierten Spielen die Jugendlichen auf verschiedenen Ebenen erreichen. In lockerer Atmosphäre spricht dann so mancher seine Probleme „nebenbei“ aus, wenn er gerade gemeinsam mit dem Sozialarbeiter virtuell Monster jagt, Häuser baut oder eine Familie managt. „Wir spielen freilich nicht stundenlang und auch nur Spiele dem jeweiligen Alter entsprechend“, sagt er und ergänzt, dass das Verantwortungsgefühl, Medien- und andere soziale Kompetenzen schult. Und überhaupt: Seit wenigen Jahren entdecken Sozialarbeiter mehr und mehr solche spielerischen Plattformen, schätzen sie wert und nutzen sie für ihre Arbeit an und mit den Jugendlichen, merkt Jobst an.

Virtuelle Hilfe über viele Kanäle

Diese virtuellen Räume gibt es nicht nur eingebettet in Online-Spielen sondern auch in erweiterten Chat-Programmen, die jede Menge Möglichkeiten bieten. „Ein solches soziales Netzwerk ist Discord. Es ist kostenfrei und ist unter Jugendlichen weit verbreitet“, so Willy Jobst. Man verabredet sich in besonderen Kanäle zum Quatschen, Lernen, Spaß haben, man kann Daten teilen und sich Hilfe holen, aber auch beraten lassen. So startete Hanna Reichel vom Jugendhaus Neustadt vor wenigen Tagen auch die digitale Hausaufgabenhilfe. „Lückentexte werden besprochen und Referate geübt“, gibt sie Beispiele. Darüber hinaus gibt sie auch Informationen zu Berufen, Abschlüssen, Tipps zu Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen. „So kann man live per Videochat mit mir die Dokumente schreiben, verfeinern, besprechen und gleich abschicken“, erklärt sie. Und ergänzt: „Das geht natürlich nicht nur über Discord. Das geht zum Beispiel auch per Anruf, Email, Instagram oder Whatsapp. Wir sind da flexibel, eigentlich auch was die Zeiten angeht. Kontaktiert uns einfach."