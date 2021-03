Die Sache mit der Freiheit

Nach Gerichtsberichten über Urteile zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erreicht mich gelegentlich die Frage, warum Alkohol legal ist, Cannabisprodukte aber verteufelt werden. In den Augen der anrufenden Leser sind hochprozentige Destillate für den Geist und den Körper genauso schädlich wie Gras. Sie treten allerdings nicht etwa für eine strengere Alkoholpolitik ein.

Vielmehr wollen sie, dass pflanzliche Rauschmittel genauso frei erhältlich sind wie der Schnaps. Deutschland braucht nach Ansicht der Cannabislegalisierungsfraktion also nicht etwa weniger Drogen, sondern mehr.

Bei dem, was ich im beruflichen Alltag so erlebe, denke ich mir das manchmal auch. Aber Spaß beiseite: Welches gesellschaftliche Problem lösen wir denn, wenn uns in der Drogerie gleich neben den Kondomen auch Kraut zur Verfügung steht?

Befürworter einer weicheren Drogenpolitik behaupten, dass die Legalisierung von Cannabisprodukten bei gleichzeitiger Aufklärung helfe, den Drogenkonsum einzudämmen. Menschen hätten die Freiheit zu entscheiden, ob und welche Drogen sie nehmen.

Diese Freiheit haben die Menschen beim Alkohol schon lange. Und die entsprechende Aufklärung ist mindestens ein Millionengeschäft. Wenn ich mir aber anschaue, mit welchen Promillezahlen manche Leute am Steuer erwischt werden, und das sind dann oft nur zufällige polizeiliche Ermittlungserfolge, dann muss ich sagen, dass diese Freiheit ganz schön missbraucht wird. Ich bin mir nicht sicher, dass das beim Marihuana für jedermann anders laufen würde.