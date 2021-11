Neustadt. Die bundesweite Wanderausstellung macht in der Neustädter Buchhandlung Station.

Ab 29. November ist die Wanderausstellung „Die schönsten deutschen Bücher“ erstmals in Neustadt zu sehen. Den Jahrgang 2021 kann man in der Buchhandlung Neue Liebe in Augenschein nehmen, die am Montag um 10 Uhr für Interessierte ihre Türen öffnet.

Insgesamt 633 Bücher standen im Wettbewerb um den Titel des schönsten deutschen Buches 2021. Eine Fachjury der Stiftung Buchkunst aus Frankfurt am Main und Leipzig wählte wie jedes Jahr die 25 Druckwerke aus, die als Wanderausstellung durch das ganze Land ziehen. In Neustadt mach die Sonderschau bis 31. Dezember Station. Zu sehen sind formvollendete Beispiele deutscher Buchkunst in den Kategorien Allgemeine Literatur, Wissenschaftliche Bücher, Kunst- und Fotobücher, Ratgeber sowie Kinder- und Jugendbücher. Während in anderen Branchenwettbewerben ausschließlich Text- und Bildinhalte bewertet werden, berücksichtigt die Jury der Stiftung Buchkunst auch technische und gestalterische Aspekte wie Papier, Typographie und Buchbindung.

Bei freiem Eintritt gibt es Vieles zu entdecken

Den mit 10.000 Euro dotierten Preis der Stiftung Buchkunst erhielten in diesem Jahr die Macher des Buches „Man kann keine Steine essen“ von Shinroku Shimokawa, welches neben den anderen Werken nicht nur bestaunt, sondern auch in die Hand genommen werden kann. Durchblättern ist ausdrücklich erwünscht. Buchhändler Peter Peukert ist überzeugt: „Es gibt für Jung bis Alt bei freiem Eintritt Vieles zu entdecken.“

Die Sonderschau in der neuen Buchhandlung in der Ernst-Thälmann-Straße 69 kann montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr besucht werden. Peter Peukert ist sehr stolz, Gastgeber der Ausstellung zu sein und hofft, dass die Neustädter dieses besondere kulturelle Angebot in Anspruch nehmen. „Ich freue mich auf Gäste, die sich für das Gesamtkunstwerk Buch interessieren und für inspirierende Gespräche offen sind“, so der Buchhändler.

Die Wanderausstellung „Die schönsten deutschen Bücher“ wird seit den 1990ern jedes Jahr ins Orlatal geholt. Zunächst war sie auf Burg Ranis sowie in Pößneck bei GGP Media und in der Berufsschule zu sehen. Seit Herbst 2006 ist die Pößnecker Stadtbibliothek ein fester Standort.

Unter den 25 schönsten deutschen Büchern sind immer wieder auch Erzeugnisse der Pößnecker Großdruckerei GGP Media. Darüber hinaus war 2006 das inhaltlich in Neustadt angesiedelte Werk „Die Entenrepublik Gamsenteich“ unter den Bestplatzierten.