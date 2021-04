Anja Schramm, Dirk Seelemann und Gabriele Seelemann (v. l.) von der Fagus GmbH aus Markkleeberg nahmen am Donnerstag mögliche Ausstellungsstandorte einer Landesgartenschau Orlatal 2028 in Augenschein, darunter das Gelände des einstigen Lederwerkskontors an der Saalfelder Straße in Pößneck.