Diebe am Stausee, Leseadvent im Rosengarten und Reiterweihnacht für die ganze Familie: Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößneck Einladungen nach Bodelwitz, Pößneck, Rockendorf, Triptis und Ziegenrück. Und was sonst noch passiert (ist).

Wartungs- und Systemarbeiten beim ZASO in Pößneck

Aufgrund von Wartungs- und Systemarbeiten an der hauseigenen Informationstechnik bleibt die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla in Pößneck am Dienstag, 19. Dezember, ab 11.30 Uhr geschlossen. „Zudem ist die telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab diesem Zeitpunkt eingeschränkt“, teilt die Behörde mit. Bürgerinnen und Bürger sollten ihre Anliegen per E-Mail an info@zaso-online.de oder über das Kontaktformular in der ZASO-Abfall-App mitteilen.

Pößnecker Gymnasium lädt ein zu „Schulfest im Advent“

Zu einem „Schulfest im Advent“ wird am Freitag, 15. Dezember, auf das Gelände des Gymnasiums Am Weißen Turm Pößneck eingeladen. Frei nach dem jahrhundertealten Weihnachtslied-Motto „Macht hoch die Tür’, die Tor’ macht weit“ sind Gäste in der Zeit zwischen 15 bis 17 Uhr auf dem Schulhof willkommen.

Diebe auf einem Grundstück am Stausee

Zwischen Dienstag, 12. Dezember, 16 Uhr, bis Mittwoch, 13. Dezember, 10 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter mit einem Fahrzeug auf ein Grundstück am Hohenwartestausee im Bereich des ehemaligen Kraftwerk Conrod ein. Auf dem Gelände wurde gewaltsam ein Garagentor aufgebrochen und aus der Garage wurden diverse Gegenstände sowie mehrere Photovoltaikplatten gestohlen, so die Landespolizeiinspektion Saalfeld. Eventuelle Zeugen sind bei den Ermittlern der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz unter Telefon 03663/4310 willkommen.

Erstmals Leseadvent im Öpitzer Rosengarten

Im diesjährigen Leseadventskalender der Pößnecker Stadtbibliothek gibt es eine weitere Premiere der langjährigen Veranstaltungsreihe. Erstmals wird nämlich im ehemaligen Landgasthof Rosengarten gelesen. Die Heimatfreunde Oepitz sind gerade dabei, den einstigen Gastraum weihnachtlich zu dekorieren und auf eine gemütliche Temperatur zu bringen, sie werden ihren Gästen aber trotzdem auch einen Glühwein reichen. Das 16. Türchen öffnet die Pößnecker Freizeitschriftstellerin Alexandra Richter, und zwar mit Gedichten. Die Veranstaltung findet am Samstagvormittag statt, damit keine Konkurrenz zum Schlettweiner Weihnachtsmarkt geschaffen wird, und Beginn ist um 10 Uhr.

Alexandra Richter, hier vor einigen Jahren an der Buchskulptur auf dem Pößnecker Altstadtplatz, liest am Samstag im Rosengarten. Foto: Marius Koity / TZ

Adventskonzert in Rockendorf

Zu einer „Musik im Advent“ wird am Sonntag, 17. Dezember, in die neuapostolische Kirche in Rockendorf eingeladen. Das Konzert zum 3. Advent beginnt um 16 Uhr. Sänger, Instrumentalisten und Kinder der Kirchgemeinde versprechen „eine besinnliche Stunde mit christlicher und volkstümlicher Weihnachtsmusik“. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei. Der Nachmittag soll bei Kaffe, Tee und kleinen Leckereien ausklingen.

Fettnäppchen-Gastspiel in Bodelwitz

Alle Jahre wieder im Advent lädt der Bodelwitzer Gasthof Grüner Baum zum Kabarettabend ein. Am Sonntag, 17. Dezember, ist es soweit. Zu Gast ist das wohlbekannte Kabarett Fettnäppchen aus Gera. Kleinkunstbühnenchefin Eva-Maria Fastenau & Co. kommen mit dem aktuellen Weihnachtsprogramm „Voll die Panne mit der Tanne“. Beginn ist um 18 Uhr. Eintrittskarten können unter Telefon 0 36 47 / 41 47 42 reserviert werden.

Weihnachtsfest auf dem Reiterhof Schumann

Der Reiterhof Schumann aus dem Triptiser Orts- und Stadtteil Oberpöllnitz lädt am Mittwoch, 20. Dezember, ab 14 Uhr zu einem Weihnachtsfest ein. Eingeleitet wird der Nachmittag mit einem Programm des Kindergartens Sonnenkäfer. Von 15 bis 17 Uhr können die Besucher selbst eine Runde zu Pferde drehen. Es stellt sich die Voltigiergruppe vor. Für einen stimmungsvollen Nachmittag gibt es zudem Kaffee, Kuchen, Glühwein und mehr.

Lese-Kabarett zum Jahresausklang in Ziegenrück

Zu einer Premiere der Reihe „Irmschers Lese-Kabarett“ wird am Freitag, 29. Dezember, in den Felsenkeller des Ziegenrücker Hotels Am Schlossberg eingeladen. Beginn der Veranstaltung ist 17 Uhr. Die Autoren Gisela Rein und Claus Irmscher versprechen „mehr als 400 Verse mit Reim und Pointe“ und wollen sich mit dem Verstand der Politiker auseinandersetzen, die eventuellen Unterschiede zwischen Mensch und Tier prüfen und der Frage auf den Grund gehen, ob das thüringisch-sächsische Vogtland wirklich nur „übelste Provinz“ sei. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. So wird um eine Voranmeldung unter Telefon 03 64 83/2 03 40 oder per Mail an verlag.esepero@t-online.de gebeten.

Gisela Rein und Claus Irmscher, die unermüdlichen Schriftsteller aus Ziegenrück. Foto: Jürgen Müller / OTZ

Kulturkonsum aus Hütten hofft bei Schwarmfinanzierungsaktion auf erfolgreichen Endspurt

Bei der Herbst-Schwarmfinanzierungsaktion der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck haben elf der vierzehn gemeinnützigen Projekte, die auf der Spendensammelplattform Jena Crowd Unterstützung suchen, ihre Ziele bereits erreicht und teils deutlich mehr Geld als erwartet eingeworben. Der Kulturkonsum aus Hütten als einziger Vertreter des Orlatales ist allerdings noch nicht unter den glücklichen Vorhabensträgern. Der Verein, der in der Einheitsgemeinde Krölpa seit 22 Jahren aktiv ist, will 1500 Euro für Renovierungen an seiner Scheune und Materialien für seine Kreativkurse, insbesondere eine Maschine für die Näh-Arbeitsgemeinschaft einsammeln. Er hat zwar acht Unterstützer gewinnen können, bislang allerdings nur 745 Euro zugesagt bekommen. Es fehlt also rund die Hälfte. Der Verein hofft jetzt auf einen erfolgreichen Endspurt. Denn wenn das Ziel von 1500 Euro nicht erreicht wird, geht er komplett leer aus. Wer den Kulturkonsum aus Hütten mit Beträgen in beliebiger Höhe unterstützen möchte, hat dazu noch bis einschließlich Montag, 18. Dezember, 20 Uhr Zeit.

Rudy Giovannini teilt sich die Bühne des Schützenhauses mit einheimischen Kindern

Auf seiner Weihnachtstournee 2023 mit Auftritten im gesamten deutschen Sprachraum macht der Südtiroler Volksmusikstar Rudy Giovannini am Samstag, 16. Dezember, auch im Pößnecker Schützenhaus Station. Sein fast schon traditionelles Weihnachtskonzert im Orlatal beginnt um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr). Seinen Fans wird ein schöner und humorvoller Abend mit wohlklingendem Gesang versprochen. Neben dem Besten aus seiner gut zwanzigjährigen Laufbahn darf man sich auch auf Lieder von seiner jüngsten CD freuen. Aufgrund des großen Erfolges im vergangenen Jahr wird erneut ein gemeinsamer Auftritt von Rudy Giovannini mit dem Kinderchor der Musikalischen Grundschule Pößneck-Ost unter Leitung von André Kraft neu aufgelegt. Welcher Titel gemeinsam gesungen wird, ist noch eine Überraschung. Konzertgastgeber ist der Rudy-Giovannini-Fanclub Pößneck. Vorverkaufskarten gibt es bei Marianne Krause unter Telefon 03647/414834 oder in der Pößnecker Buchhandlung Am Markt.