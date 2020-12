Diebe in Pößneck und Nimritz unterwegs

Täter drangen am ersten Weihnachtsfeiertag in ein Einfamilienhaus und ein Elektronikgeschäft ein.

Pößneck/Nimritz. Dreiste Diebe waren in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertags in Pößneck und Nimritz unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Eine böse Überraschung erlebte eine Familie aus Nimritz, als sie am Freitag gegen 2 Uhr wieder nach Hause kamen. Einer oder mehrere Einbrecher drangen in ihrer Abwesenheit zwischen 21 Uhr und 2 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus ein. Anschließend suchten der oder die Täter im gesamten Gebäude nach Wertgegenständen. Neben einem Tablet-PC entwendeten sie auch Bargeld, Schmuck und drei Ferngläser.

In der selben Nacht stiegen unbekannte Täter in einen Elektrofachmarkt in der Neustädter Straße in Pößneck ein. Gegen 2 Uhr entwendeten sie Smartphones, Tablet-PCs und Laptops. Dabei zerstörten sie die Eingangstür in der Ernst-Thälmann-Straße. Nachdem die Täter die Beute im Wert von etwa 5000 Euro aus den Regalen entnommen hatten, flohen sie in unbekannte Richtung. Der beim Einbruch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Hinweise zu den Tätern und des Diebesgut nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.