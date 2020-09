Döbritz war wohl mal ein Ort von Welt

Der Forscher Sebastian Pfeiffer (links) und seine Gäste an der Kniegrotte in der Döbritzer Schweiz.

Das Institut für Ur- und Frühgeschichte der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen bietet den Studierenden immer in den Sommerferien eine Jahresexkursion zu bedeutsamen Fund-, Ausstellungs- und Forschungsstätten des Fachgebietes an. So waren die Teilnehmer der vergangenen Jahren etwa in Frankreich, in der Schweiz und in Spanien unterwegs. In diesem Sommer stand wiederum die Schweiz auf dem Programm – allerdings erstmals die Döbritzer Schweiz.