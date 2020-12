Der Langzeitbeobachtung meteorologischer Ereignisse hat sich Udo Karow aus Rockendorf verschrieben. Seit über zehn Jahren dokumentiert er das Wetter und seine Beobachtungen veröffentlicht er unter www.wetterservicethueringen.com.

1. Wie war das Wetter in diesem November im Vergleich zu den vergangenen Jahren?

Der November im Orlatal war zu trocken, jedoch etwas feuchter als der November 2019. Vergleicht man die durchschnittliche Temperatur im November der vergangenen Jahre, so lag sie dieses Jahr um anderthalb bis zwei Grad höher als im Durchschnitt. In der Tendenz kann man sagen, dass es zu trocken und zu warm ist.

2. Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück und welche Auswirkungen hat das auf die Umwelt?

Die europäische Großwetterlage ist im November von Westwetterlagen geprägt. Das heißt, dass atlantische Tiefdruckgebiete Regen und Kälte bringen. Weil aber der Jet-Stream nicht mehr so stark ist, wird unser Wetter weniger als früher davon geprägt. Der Jet-Stream ist ein globaler Luftstrom in großer Höhe, der durch den Temperaturunterschied zwischen Arktis und Äquator angetrieben wird. Da die Temperatur in nördlichen Breiten gestiegen ist, hat sich der Luftstrom abgeschwächt. Eine Ursache dafür sehe ich im menschengemachten Klimawandel. Das führt bei uns regional zu weniger Niederschlägen. Besonders trocken ist das Orlatal.

3. Blicken wir in die imaginäre Glaskugel! Wie wahrscheinlich sind aus Ihrer Sicht weiße Weihnachten im Orlatal?

Statistisch gesehen, ist Schnee in den deutschen Tieflagen wegen des Weihnachtstauwetters eher unwahrscheinlich. Im Thüringer Wald könnte es schon schneien. Aus dem Bauch heraus würde ich die Schneewahrscheinlichkeit im Saale-Orla-Kreis auf 30 Prozent schätzen. Aber ohne Garantie.