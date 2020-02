Drei Paare trauen sich an besonderem Tag in Pößneck

Die Inschrift „20.02.2020“ macht sich sicher recht nett als Gravur auf der Innenseite eines Eherings. Derartige Schnapszahl-Tage erfreuen sich üblicherweise einer gewissen Beliebtheit bei Hochzeitswilligen, nicht zuletzt, weil sie sich auch leicht einprägen lassen.

In Pößneck und Neustadt werden sich laut Informationen aus den Standesämtern der Städte am Donnerstag vier Paare das Ja-Wort geben.

Von einem Ansturm Verliebter auf die Trauzimmer der Region kann demnach am 20. Februar im Orlatal keine Rede sein. Während sich in Pößneck drei Hochzeitspaare angemeldet haben, ist es in Neustadt lediglich eines. In Triptis ist kein Paar vorgemerkt, dass sich an diesem Tag trauen lassen möchte. Aus der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück liegen der Redaktion keine Informationen vor.

Für das fehlende Interesse gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Aus dem Pößnecker Standesamt heißt es, der Umstand, dass es sich um einen Wochentag handele, habe sicher damit zu tun. Noch dazu wird an diesem Donnerstag die Weiberfastnacht – auch als Altweiberfasching bezeichnet – gefeiert. Da liege die Vermutung nahe, der Bräutigam müsse am „schönsten Tag des Lebens“ um die Unversehrtheit seiner Krawatte fürchten. So ein abgeschnittener Schlips ist für Hochzeitsfotos wohl nicht ideal.

In Neustadt verweist hingegen Standesbeamtin Martina Gumpert auf die äußeren Bedingungen im Monat Februar: „Die warten alle auf schöneres Wetter.“

Die drei Paare, die den 20. Februar 2020 nutzen, um im Pößnecker Rathaus den Bund fürs Leben einzugehen, dürfen schon als statistische Ausreißer gelten. Legt man zugrunde, dass sich im Jahr 2018 in Pößneck – der einwohnerstärksten Stadt des Landkreises – insgesamt 96 Paare trauen ließen, ist das durchschnittlich eine standesamtliche Vermählung alle 3,8 Tage. Aktuellere Zahlen liegen der Redaktion nicht vor. Dass hier dann gleich sechs Menschen an einem Donnerstag im Februar den Bund der Ehe eingehen möchten, darf schon als Ausdruck der Bedeutung des Schnapszahl-Datums gelten.