Drei Stromausfälle in Pößneck in 2019

Der Stromausfall in Pößneck am Abend des 11. Dezember hatte im Internet Spekulationen zur Folge. Diesmal weniger in Bezug zur Häufigkeit solcher Ereignisse, sondern vielmehr bezüglich der Ursache. Während offizielle Hinweise später auf eine Katze oder einen Marder als Ursache des Kurzschlusses hindeuteten, schob ein Nutzer der lokalen OTZ-Facebookseite die Schuld gar einem Dachs in die Schuhe. Ein anderer vermutete, es könne auch ein „Rindvieh“ gewesen sein.

Die Zeitung schrieb im Anschluss an den Stromausfall, „wieder einmal“ seien die Lichter ausgegangen. Denn erst am 28. November war in Teilen der Stadt und umliegenden Gemeinden der Strom ausgefallen. Um Vermutungen hinsichtlich der Häufigkeit von Stromausfällen in Pößneck nachzugehen, fragte die Redaktion bei den Stadtwerken Jena nach, um konkrete Zahlen zu erhalten.

Leitungen aus den 1970ern und 1980ern besonders störanfällig

Wieder ein Tier im Umspannwerk. Der Besuch des Rabenvogels blieb am Donnerstag aber folgenlos. Foto: Martin Schöne

Aus der Antwort geht hervor, dass es in diesem Jahr in Pößneck keine Häufung von Stromausfällen gab. Im Mittelspannungsnetz Pößneck verzeichneten die Stadtwerke Jena Netze demnach 2019 insgesamt drei Versorgungsunterbrechungen. Das entspreche dem Niveau der Vorjahre. 2018 sei in Pößneck gar keine Mittelspannungsstörung aufgetreten, 2017 habe es insgesamt vier solcher Ausfälle gegeben. „Insofern täuscht der Eindruck, dass der Strom in Pößneck öfter ausfiele als sonst“, sagt Burkhard Heidrich, Assetmanager Strom aus dem Bereich Strategie der Stadtwerke Jena Netze. Die Gründe für die drei Ausfälle in Pößneck in diesem Jahr waren sehr unterschiedlich, erläutert er. „In zwei Fällen handelte es sich um Folgeschäden, nachdem es im vorgelagerten Hochspannungsnetz zu Versorgungsausfällen gekommen war.“ Die größte Störung 2019, der Stromausfall in Pößneck-Ost Ende August, sei durch einen Kabeldefekt an den Versorgungsleitungen der Stadtwerke Jena Netze ausgelöst worden. Das vorgelagerte Hochspannungsnetz, wird durch den Regionalnetzbetreiber Thüringer Energienetze (TEN) betrieben.

Jedoch mehr Kunden betroffen

Allerdings seien im Vergleich zu anderen Jahren von den Ausfällen mehr Kunden betroffen gewesen. „Das schmerzt uns sehr, denn eine sichere Versorgung unserer Kunden ist für uns als Netzbetreiber das wichtigste Anliegen“, hält Heidrich fest. Dafür würden die Versorgungsanlagen regelmäßig inspiziert und gewartet und nötige Reparaturen kurzfristig umgesetzt. Man sei organisatorisch und personell so aufgestellt, dass unvermeidliche Störungen schnell behoben werden könnten.

Das Pößnecker Umspannwerk der TEN Thüringer Energienetze GmbH. Von hier fließt der Strom ins örtliche Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Jena Netze. Foto: Martin Schöne

Die Stadtwerke Jena Netze beobachten, dass die aus den Siebziger- und Achtzigerjahren stammenden Stromleitungen zunehmend störanfälliger werden. Heidrich: „Diese nähern sich offenbar dem Ende ihrer Lebensdauer. Deshalb erneuern wir bereits seit Jahren Schritt für Schritt die noch aus DDR-Zeiten vorhandenen Bestandsleitungen.“ Ein solches Austauschprogramm nehme längere Zeit in Anspruch, da man nicht alle Altleitungen gleichzeitig erneuern könne. „Das würde die Finanzkraft des Unternehmens, aber auch die Geduld von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern überfordern.“ Deshalb beteiligten sich die Stadtwerke Jena Netze gemeinsam mit anderen Netzbetreibern an einem Forschungsprojekt der Universität Wuppertal, das die Störanfälligkeit von Altleitungen und die dafür maßgeblichen Einflussfaktoren wissenschaftlich untersucht. „Damit wollen wir wichtige Erkenntnisse über das individuelle ‚Alter‘ der Kabel in ihrem technischen Lebenszyklus gewinnen, die über unsere regelmäßigen Prüfungen vor Ort hinausgehen“, erläutert der Assetmanager Strom. „Das dient uns dazu, die Kabel rechtzeitig auszutauschen, wenn die Erwartungen an ihre Lebensdauer absehbar nicht erfüllt werden können.“