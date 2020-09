Pößneck. Für den Pößnecker Ehrenbürger Eduard Weißer (1835-1910) wird am 6. Oktober im Garten des Schützenhauses ein Denkmal enthüllt.

Eduard-Weißer-Denkmal wird am Pößnecker Schützenhaus stehen

Am 6. Oktober jährt sich der Todestag des Pößnecker Ehrenbürgers Eduard Weißer (1835-1910) zum 110. Mal. Aus diesem Anlass wird an jenem Dienstag ab 18 Uhr im Garten des Pößnecker Schützenhauses innerhalb eines Festakts eine Skulptur enthüllt, die an den verdienstvollen Arzt und Menschenfreund erinnern soll.

Der Pößnecker Ehrenbürger, Sanitätsrat, Arzt und Wohltäter Eduard Weißer (1835-1910). Foto: Archiv / OTZ

Die Idee eines solchen lebensgroßen Denkmals wurde im Zusammenhang mit dem Dr.-Eduard-Weißer-Preises der Stadt Pößneck entwickelt, der Anfang dieses Jahres erstmals verliehen wurde und vom Pharma-Unternehmer Ernst-Josef Strätling gestiftet wird.

Ebenfalls ab 6. Oktober wird im Pößnecker Stadtmuseum eine Ausstellung mit 15 Weißer-Skulpturen zu sehen sein. Die Holzarbeiten sind von Auszubildenden der Schnitzschule Empfertshausen im Rahmen des Wettbewerbes um eine repräsentative Figur für den Weißer-Preis entstanden. Die Werke werden von der Stadt Pößneck mit einem Katalog gewürdigt.

Vermächtnis einer Pößnecker Legende in Holz

