Effizientere Verwaltung in Neustadt schaffen

Die Stadtverwaltung von Neustadt will sich mit erweiterten Öffnungszeiten ihres Bürgerbüros ihren Einwohnern noch näher zeigen. Mittwochs, der bislang als Schließtag bekannt war, sind dann von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr die Mitarbeiter in vielfältigen Angelegenheiten erreichbar. Warten oder vertröstet werden, weil ein zuständiger Sachbearbeiter nicht im Haus sei, soll dann auch der Vergangenheit angehören, denn es werde dringend empfohlen, per Mail oder Anruf einen Termin zu vereinbaren, teilen Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe und Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) mit.

Termine sind deshalb übrigens auch außerhalb der neuen Öffnungszeiten möglich. Mit der Vereinheitlichung der Zeiten entfallen auch die gesonderten der Stadtkasse, Standesamt und anderen Stellen. Neben den beiden jetzigen Mitarbeitern soll künftig noch eine weitere Stelle geschaffen werden, kündigt Weiße an. Mit den Terminfindungen könnten die jeweiligen Sachbearbeiter deutlich effizienter und zielorientierte arbeiten, so der Wunsch von Weiße und Schwalbe. Vier Beratungsräume stünden insgesamt für individuelle Angelegenheiten der Bürger zur Verfügung.

„Das sind Umsetzungen der dringend notwendigen Modernisierung der Verwaltung“, ergänzt Schwalbe. Damit werde die Digitalisierung weitervorangebracht. So sollen in den nächsten Jahren Behördengänge für die Bürger reduziert werden, indem Anträge auch online ausgefüllt und elektronisch an die Verwaltung übermittelt werden können. Praktischerweise könne zum Beispiel jemand, der eine kaputte Straßenbeleuchtung gemeldet habe, auch den momentanen Bearbeitungsstatus seines Anliegens abrufen, wagt Schwalbe einen Blick in die Zukunft.

Doch bis dahin sei es noch ein weiter Weg: Der Breitbandausbau in den ländlichen Ortsteilen müsse weiter voranschreiten und auch die Arbeitsabläufe in der Verwaltung müssten verändert werden.

Übrigens sammeln die Mitarbeiter Ideen, wie sie mehr Präsenz in Linda, Dreba und Co. zeigen könnten. Man überlege eine mobiles Bürgerbüro zu schaffen. Das würde zwar nicht von heute auf morgen umgesetzt werden, „doch wir behalten weiter den Blick für die Ortsteile“, gibt Bürgermeister Weiße das Ziel vor.