Kirche Ehrenamtstag des Kirchenkreises in Knau

Ehrenamtstag des Kirchenkreises in Knau

Am Samstag, 16. November, findet in Knau der diesjährige Ehrenamtstag des Kirchenkreises Schleiz statt. Die Verantwortlichen möchten sich mit einer gemütlichen Veranstaltung im Rittergut Knau bei Ehrenamtlichen und fleißigen Helfern aus den Reihen der Kirchgemeinden für das Engagement bedanken. Der Ehrenamtstag beginnt um 14 Uhr. Man habe sich „dafür etwas ganz Besonderes ausgedacht“, heißt es in der Ankündigung. Denn nach einer Andacht von Superintendentin Heidrun Killinger-Schlecht würde die Frage gestellt: Pfarrer und Kantor und Kabarett – passt das zusammen?

Ernst, lustig, romantisch, schwarz

Der Pfarrer Tillmann Boelter aus Ebersdorf wird mit der Kantorin Ricarda Kappauf, mit der er schon seit einigen Jahren Konzerte gibt, auftreten. Gespielt werden Lieder des Berliner Kabarettisten und Wortkünstlers Bodo Wartke. „Ernst, lustig, romantisch, schwarz – das Spektrum wird voll ausgeschöpft“, heißt es weiter. Gegen 17.30 Uhr beziehungsweise 18 Uhr solle der Abend ausklingen. Für das leibliche Wohl der Gäste werde bestens gesorgt.

Im vergangenen Jahr hatte ein Bildvortrag von Maik Fischer über dessen Reisen nach Israel in den Jahren 2015 und 2016 den Programmhöhepunkt des Ehrenamtstages gebildet.