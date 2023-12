Eigenes Wärmenetz im Saale-Orla-Kreis: Kreativität zahlt sich aus

Damit die Hackschnitzel in der Lagerhalle in Gahma nicht überall hinfliegen, wurde eine kreative Lösung gefunden.

Gahma Es gibt verschiedene Wege, Baumaterial wiederzuverwenden. Das Heizwerk in Gahma ist ein gutes Beispiel dafür.

Das kleine Dorf Gahma in der Gemeinde Remptendorf hat in den vergangenen Jahren viel Tatkraft und vor allem Erfindungsreichtum gezeigt. Ein eigenes Wärme- und Abwassernetz stampft sich eben nicht mal so von allein aus oder besser in den Boden.

Viele Arbeiten haben die Bewohner des Ortes selbst übernommen, angefangen bei den Bodenarbeiten für das neue Netz bis zum Aufbau des Heizwerkes. Und das kann sich sehen lassen, zumal es sehr prominent am Ortseingang von Gahma steht.

Beim Bau wurde auch ein Material verwendet, dass etwas ungewöhnlich ist: Zaunmaterial, das früher an der innerdeutschen Grenze verwendet wurde und nach der Wende – sagen wir mal legal angeeignet wurde. Nun haben die Gahmaer das Material einem Upcycling unterzogen. Die metallischen Zaunelemente verhindern nun, dass die Hackschnitzel in der Lagerhalle durch einen kräftigen Wind durch die Holzverkleidung des Heizwerkes geweht werden und sich in der Gegend verteilen. Somit bilden sie quasi wieder eine Grenze, nur dieses Mal eine nützliche.