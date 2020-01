Ein Arzt betreut 467 Bürger im Saale-Orla-Kreis

Eine Veröffentlichung des Thüringer Landesamtes für Statistik rückt den Versorgungsgrad mit Ärzten im Saale-Orla-Kreis ins Rampenlicht. Die Behörde hat am Freitag eine Publikation unter dem Titel „Thüringer Kreise im Vergleich, Ausgabe 2019“ herausgegeben.

Darin findet sich eine Auflistung vielfältiger Daten, Visualisierungen und Ranglisten zu Aspekten wie etwa Wirtschaft, Bevölkerung oder Bildung. Der Saale-Orla-Kreis liegt hier nur in einem Vergleich der Landkreise auf dem ersten Platz: bei der Zahl der Patienten, die ein Arzt betreut.

Die Karte illustriert die Zahl der Einwohner je Arzt am 31.12.2018 in Thüringen - der Saale-Orla-Kreis hat die meisten mit 467. Foto: Thüringer Landesamt für Statistik, 2020

Laut der Veröffentlichung – die Daten beziehen sich auf den Stichtag 31. Dezember 2018 – praktizierten zu diesem Zeitpunkt im Saale-Orla-Kreis 173 Ärzte. „Im Durchschnitt behandelte ein Arzt 467 Bürger; im Jahr 2010 lag diese Relation bei 502 Bürgern je Arzt“, heißt es da. Der Wert ist demzufolge gesunken. Damit ist der Saale-Orla-Kreis rein rechnerisch Schlusslicht in Thüringen in Sachen Versorgungsgrad mit Ärzten. Zum Vergleich: In Jena betreut ein Arzt statistisch gesehen 85 Einwohner, was laut der Veröffentlichung den Bestwert im Freistaat darstellt. Der Thüringer Durchschnitt liegt bei 225 Bürgern je Arzt, nimmt man die kreisfreien Städte aus der Zählung heraus, kommen die Landkreise auf einen Durchschnitt von 293 Einwohnern je Arzt. Im Jahr 2010 hatte in Sachen Versorgungsgrad mit Ärzten noch der Landkreis Sömmerda die rote Laterne inne gehabt.

Laut einer aktuelleren Zählung der Landesärztekammer Thüringen auf deren Webseite zählte der Saale-Orla-Kreis im Jahr 2019 dann nur noch 170 Ärzte, darunter 97 Männer und 73 Frauen.

Allgemein habe sich in Thüringen die Zahl, wie viele Patienten ein Arzt betreut, im Vergleich zu 2010 weiter verbessert. Allerdings gebe es eben deutliche regionale Unterschiede, unterstreichen die Statistiker des Landes. Aus den statistischen Daten muss nicht direkt auf einen Ärztemangel im Saale-Orla-Kreis geschlossen werden. Laut einer Analyse der Kreisverwaltung aus dem Jahr 2015 gab es zum Berichtszeitpunkt keinen Ärztemangel und keine medizinische Unterversorgung im Landkreis.