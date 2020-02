Ein Herz für Schwangere und Familien

Freude, Angst, Wünsche, Hoffnungen – mit einer Schwangerschaft sind die unterschiedlichsten Emotionen und zum Teil viel Unbekanntes verbunden. In der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Deutschen Roten Kreuzes gibt es Antworten zu allem was rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt bewegt.

„Die allgemeine Schwangerschaftsberatung ist unser Hauptaufgabenfeld. Wie stelle ich Anträge zu Eltern- und Kindergeld, zur Elternzeit, wo findet man eine Hebamme, wie erkenne ich eine Vaterschaft an? Das sind die klassischen Anliegen, mit denen Frauen, Paare und Männer zu uns kommen. Innerhalb der Beratung gehen wir alle Fragen, die mitgebracht werden, durch, vermitteln weiter oder machen uns kundig, um weiterhelfen zu können“, erklärt Leiterin und Sozialpädagogin Susan Walter.

Unterstützt wird sie durch die Kolleginnen Mareike Skibba, Sozialpädagogin, und Heike Graul, Verwaltungsfachkraft. In der Außenstelle in Schleiz steht Sozialpädagogin Christin Zörkler als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Beraten wird kostenlos und unabhängig.

Gesuchte Sicherheit vermitteln

Unter anderem geben die Mitarbeiterinnen einen eigens zusammengestellten Behördenwegweiser an die Hand. „Erfasst sind in diesem die wichtigsten Stationen vor und nach der Geburt. Während des Gesprächs wird der Wegweiser zudem noch auf die individuellen Fragen angepasst“, erläutert Susan Walter. Zu weiteren Materialien, die vor allem für Erstgebärende zur Verfügung gestellt werden können, zählen sogenannte Laufzettel, eine Art Kontrollliste darüber, was alles in der Kliniktasche dabei sein sollte oder was zur Babyerstausstattung gehört.

Eine Formulierungshilfe, wie Elternzeit beim Chef beantragt werden kann, wird bei Bedarf ausgehändigt. Informiert wird auch zu rechtlichen Themen, unter anderem zum Beschäftigungsverbot. Auch beim Ausfüllen von Anträgen helfen die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle weiter. In den Gesprächen und den Informationsunterlagen wolle man vor allem die gesuchte Sicherheit vermitteln. „Unser Angebot beschränkt sich nicht auf eine einmalige Beratung. Zu uns kann man jederzeit wiederkommen“, unterstreicht die Leiterin.

Unterstützung gibt es aber auch in emotionaler Hinsicht, etwa für Frauen, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt. „Bei uns erhalten sie ein offenes Ohr“, betont Susan Walter. Auch bei finanziellen Problemen kann die Beratungsstelle Möglichkeiten aufzeigen. „Wir arbeiten mit der Thüringer Stiftung ‘Hand in Hand’ zusammen“, macht Mareike Skibba aufmerksam. Diese bietet Hilfe für Schwangere und Familien in Not. In einem Beratungsgespräch werde gemeinsam geschaut, ob und in welcher Form dies möglich ist. „Im vergangenen Jahr haben wir im gesamten Landkreis 150 Anträge für Familien und Schwangere gestellt, mit denen 125.000 Euro Unterstützung abgerufen werden konnten“, so Susan Walter.

Beratungen zu Schwangerschaftskonflikten überwiegen nicht

Zweiter Schwerpunkt der Beratungsstelle ist die Schwangerschaftskonfliktberatung. „Wir stellen die Bescheinigung für einen Schwangerschaftsabbruch innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen aus“, erklärt die Leiterin mit Verweis darauf, dass dies allerdings einen relativ geringen Anteil der Arbeit ausmache. „Bei Schwangerenberatung denken viele immer an Schwangerschaftskonfliktberatung. Das ist aber nicht unser Hauptaufgabengebiet“, sagt Susan Walter. Im vergangenen Jahr habe man 135 Gespräche zu einem Schwangerschaftskonflikt geführt, demgegenüber stünden 1300 Schwangerschaftsberatungen. „Wir können vielen Leuten mit ihren Anliegen weiterhelfen, nicht nur bei einem Konflikt. Wir haben uns deshalb vor einigen Jahren bewusst umbenannt und haben seit ungefähr zwei Jahren auch das Gefühl, dass das auch immer besser angenommen wird“, betont Susan Walter.

Kommen Frauen zu einer Schwangerschaftskonfliktberatung sei es wichtig, in dieser schweren Situation eine gute Beratungssituation zu schaffen, in der man sich aufgenommen fühle. „Das Gespräch ist ergebnisoffen. Die Entscheidung bleibt bei der Frau. Es muss niemand Sorge haben, der zu uns kommt, dass er zu irgendwas überredet wird. Nach Beendigung des Gesprächs wird auf Wunsch der Frau die Beratungsbescheinigung ausgestellt“, so Susan Walter.

Nach der Ausstellung des Scheines ende die Beratung nicht. „Man kann zu uns vor und nach dem Abbruch, den Kontakt zu uns suchen. Jeder verarbeitet das emotional anders. Wir sind da und bieten das Gespräch an“, unterstreicht die Leiterin.

Präventionsveranstaltungen

Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle sind zudem in der Präventionsarbeit aktiv. Entsprechende Veranstaltung werden für Bildungseinrichtungen im gesamten Saale-Orla-Kreis kostenlos angeboten. Aufklärung wird beispielsweise zu Themen wie Verhütung, Pubertät, Menstruation, Schwangerschaft und Geburt sowie sexuell übertragbaren Krankheiten gegeben. Durchgeführt wurden 2019 insgesamt 56 Veranstaltungen.

Beraten wird auch zur Vertraulichen Geburt, die seit 2015 möglich ist. Bei dieser können Schwangere, die sich in einer ausweglosen Situation befinden, anonym entbinden. „Wir fangen die Frauen auf, versuchen den bestmöglichen Weg zu ebnen und vermitteln verschiedene Ansprechpartner“, erklärt Susan Walter.

Bei Fragen zu Mutter/Vater-Kind-Kuren kann zudem Heike Graul weiterhelfen. Sie vermittelt das passende Angebot und hilft auch bei Widersprüchen, falls eine Kur nicht genehmigt werden sollte.

„Wir haben insgesamt gesehen ein schönes Arbeitsfeld und sind mit Herz dabei“, betont Susan Walter. Mareike Skibba ergänzt: „Meist ist unsere Arbeit mit Freude verbunden und nicht mit Leid, wie oft angenommen wird.“

Die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Deutschen Roten Kreuzes:

Hauptsitz: Schuhgasse 12 in Pößneck

Öffnungszeiten Montag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Dienstag von 8 bis 13 Uhr, Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr

Kontakt telefonisch unter 03647/45 91 20 und per E-Mail an schwangerenberatung-pn@drk-sok.de

Außenstelle: Rudolf-Breitscheid-Straße 6a in Schleiz

Öffnungszeiten Montag 8 bis 13 Uhr, Dienstag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag von 8 bis 14 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr

Kontakt telefonisch unter 03663/4 08 88 28 und per E-Mail an beratung@drk-sok.de