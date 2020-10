Ein Kino ist vielen jungen Pößneckern wichtig

Oft genug hört man, dass sich junge Menschen in der Gesellschaft nicht ausreichend repräsentiert fühlen, ihnen keine Stimme gegeben wird, ihren Bedürfnissen und Wünschen nicht wirklich entsprochen wird. Um überhaupt zu wissen, was den jungen Erwachsenen wichtig ist, haben Karoline Jobst und Fabiene Fröhlich eine anonymisierte, nicht repräsentative Umfrage im Juli und August durchgeführt. Ihre in Teilen überraschenden Ergebnisse präsentierten die beiden vor Stadtratsmitgliedern und Vereinsmitgliedern am Montag im Pößnecker Freizeitzentrum.

„Es besteht deutlicher Handlungsbedarf“

Die 84 Befragten im Alter von 14 bis 24 Jahren bewerten das aktuelle Freizeitangebot in der Stadt und in deren unmittelbarer Umgebung als mangelhaft. Auf einer Skala von eins bis sechs kam ein Notendurchschnitt von 3,78 heraus. „Es besteht also deutlicher Handlungsbedarf“, schlussfolgerte Jobst. Mit Hilfe eines Online-Umfrage-Tool sind besonders Schülern, etlichen Auszubildenden und wenigen Studenten sechs Fragen gestellt worden. Schülersprecher bewarben die Umfrage, trugen sie an Klassenkameraden weiter beziehungsweise Jobst und Fröhlich machten über soziale Medien darauf aufmerksam. Es sollten verfügbare Angebote und Veranstaltungen beurteilt werden, welche Themen junge Menschen bewegen, was sie in ihrer Freizeit unternehmen, was in Pößneck gewünscht wird und wie sie von Veranstaltungen erfahren wollen.

Das beliebte soziale Internet-Medium Instagram bevorzugen die Befragten freilich vor Haptischem wie Handzettel und Poster. Überraschend: Das Fehlen eines Kinos in Pößneck (OTZ berichtete) bemängeln die 84 Umfrageteilnehmer am meisten, noch vor einem selbstverwalteten Jugendclub, Sprachkursen und Präventionsprogrammen. Deshalb würden jene auch gern an Film- und Kinoabenden (67 Prozent) teilnehmen wollen. Diese Auswahlmöglichkeit wurde am häufigsten mit Ja beantwortet. Gefolgt von Selbstverteidigungskursen: 62 Prozent würden einem solchen Angebot zustimmen. Besonders am Herzen liegen den befragten jungen Menschen in Pößneck und Umgebung die Kultur, weniger Sport und Umweltschutz. Die Kultur wird aber in ihrer momentanen Verfügbarkeit und Qualität als mangelhaft beurteilt.

Wirkliche Entscheidungsträger blieben der Präsentation fern

Die von Karoline Jobst und Fabien Fröhlich eingeladenen Vereine, im Jugendbereich Arbeitende sowie Bürgermeister und Stadtratsfraktionen kamen nur mit wenigen Vertretern, andere blieben gänzlich fern. Enttäuscht zeigten sich die acht Gäste, darunter zwei Vertreter der CDU, Steve Richter (Grüne) und Constanze Truschzinski (SIP) sowie Mitglieder vom Pößnecker Alternativen Freiraum (PAF) und Blitz e.V., von dem geringen Interesse. Richter brachte es auf den Punkt: Man habe leider nur Minderheiten antreffen können. Wirkliche kommunalpolitische Entscheidungsträger waren nicht anwesend.

Das sei auch aus Sicht der beiden Umfragenden schade, denn beide baten in diesem Jahr wiederholt um einen Termin im Rathaus, bislang ohne Erfolg. Sie wollten ihre Anliegen auf den Tisch bringen, diskutieren und Stadtoberste anregen, mit den jungen Menschen auf Augenhöhe zu sprechen, auf Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Man sei frustriert und habe nun einen alternativen Weg eingeschlagen. „Um weiteres Material für ein Gespräch zu haben, haben wir im Juli und August eine Online-Befragung gestartet“, erklärte Jobst ein weiteres Ziel.

Dankbar und interessiert an den Ergebnissen und Anregungen zeigten sich Norbert Andres und Regina Stumpf (beide CDU). Der Kommunalpolitiker fragte, wie viele Einwohner in Pößneck jünger als 24 wären. Jobst antwortete, dass es dazu keine verlässlichen Daten gebe, schätzt aber, dass es etwa 2000 wären. Zudem regte er am Rande der eineinhalbstündigen Gesprächsrunde an, eine selbstorganisierte Pößnecker Filmnachtreihe zu organisieren. Seine Fraktionskollegin ergänzte, dass die Forderungen nach mehr Partizipation nichts Neues seien. Um die Jahrtausendwende gab es bereits solche Bestrebungen.

Das bestätigte Philipp Gliesing (Linke), der auch fürs PAF sprach, und meinte, dass man Jugendgruppen schon von der Straße wegbekam, indem man ihnen Räume anbot. Und er gab zu, dass man Teile der sogenannten Neuen Hitlerjugend (NHJ) sogar im PAF feiern ließ, ohne zunächst von deren Gesinnung gewusst zu haben. Da müsse man genauer hinschauen.

Nicht nur politische Randgruppen müssen im Auge behalten werden, sondern auch der große „Rest“. Unabhängig von deren Einstellungen könne es sinnvoll sein, einen Jugendclub zu etablieren, der selbst verwaltet werde, ohne Bevormundung durch Erwachsene, so Steve Richter. Zudem regt er an, dass sich die Vereine stärker untereinander vernetzen sollten, um sich besser abstimmen zu können.

Willy Jobst von Blitz e.V. bemängelte gewisse finanzielle Grenzen bei der Realisierung von Jugendprojekten, wie in der Ferienfreizeit. Andres könne sich deshalb vorstellen, die Eltern stärker einzubinden.

„Mehr als einladen können wir nicht“, resümiert ein wenig ernüchtert Karoline Jobst und hofft, dass das Thema Jugendarbeit durch ihre Umfrage wieder mehr in den Fokus rückt.