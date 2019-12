Kirche Ein Lichtermeer am Sonntag in Knau

Am Sonntag, 8. Dezember, findet in der Kirche in Knau ein besinnliches Adventskonzert im Rahmen einer musikalischen Andacht mit dem Titel „Kirche im Lichtermeer“ statt. „Auch Ihre Kerze können Sie gern in unser Lichtermeer einreihen“, lautet das Angebot der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Knau an die Gäste. Die Andacht leitet laut der Ankündigung der Pfarrer Peter Taeger.

Die „Kirche im Lichtermeer“ beginnt um 16.30 Uhr in der Kirche von Knau. Musizieren werden Franz Schleicher aus Linda an der Orgel, Louise Schleicher, ebenfalls aus Linda (Cello), Alina Eismann aus Posen (Querflöte), Daniela Sommerfeld aus Knau (Horn) und Peter Taeger selbst am Saxophon.

Die Veranstaltung erfreute bereits in den Jahren zuvor die Besucher der Kirche in Knau. Im Dezember 2017 hieß es dazu etwa in der OTZ: „Kerzenschein von zahlreichen Teelichtern und Stumpenkerzen erleuchtete stimmungsvoll die Kirche, und jeder Gast bekam einen wärmenden Glühwein und Weihnachtsplätzchen gereicht. Manche Gäste brachten selbst eine Kerze mit und stimmten sich auf eine schöne Weihnachtszeit ein.“