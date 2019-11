Ein Tag schulfrei, obwohl kein Feiertag ist und die nächsten Ferien noch nicht vor der Tür stehen – das klingt nach dem Traum eines jeden Schülers. Bei der Klasse 7b der Regelschule Johann Wolfgang von Goethe in Neustadt war das am Montag der Fall.

Freude löste das jedoch nicht bei allen Beteiligten aus, wie der verärgerte Vater eines betroffenen Kindes an unsere Zeitung herangetragen hat. Der Ausfall käme wegen Lehrermangels und Krankheit zustande, das zuständige Ministerium für Bildung, Jugend und Sport würde nichts unternehmen, hieß es in seiner Nachricht. Stundenausfall sei an der Regelschule normal.

Auf Nachfrage bestätigt Schulleiterin Birgit Müller, dass derzeit sechs Lehrer keinen Unterricht geben können. Fünf von ihnen seien kurzfristig erkrankt, ein Kollege befinde sich in Elternzeit. Bei insgesamt 18 Lehrern fehle damit derzeit ein Drittel des Kollegiums. „Das kompensieren wir nicht mehr“, sagt sie.

Ein Ausnahmefall

Normalerweise hätten die Schüler der 7b am Montag sechs Unterrichtsstunden bei drei verschiedenen Lehrern gehabt, wovon zwei krank sind. Nur der Chemieunterricht hätte regulär stattfinden können. Eine Vertretung der anderen Stunden habe mit den verbliebenen Lehrern nicht geleistet werden können, sagt die Schulleiterin. Es sei außerdem aufgrund der räumlichen Bedingung an der Schule nicht möglich, Klassen zusammenzulegen. Für Schüler, deren Betreuung für den Tag nicht gesichert gewesen wäre, hätte allerdings die Möglichkeit bestanden, eine andere Klasse zu besuchen. Da man die Kinder, die zum Teil auf den Schulbus angewiesen sind, nicht nur für einen so kurzen Zeitraum kommen lassen wollte, habe man abgewogen, den Unterricht komplett für diesen Tag ausfallen zu lassen. „Das ist aber der Ausnahmefall, den wir versuchen, nicht eintreten zu lassen“, betont Birgit Müller.

Ansonsten könne an der Schule weitestgehend ein normaler Unterricht gewährleistet werden. „Wir können alle Klassen in allen Fächern unterrichten. Sonst haben wir nicht großartige Stundenkürzungen“, gibt Birgit Müller an. Lediglich vereinzelte Fächer, etwa Ethik oder Sport, würden in einigen Klassen eine Wochenstunde weniger gegeben, als das normalerweise vorgesehen sei.