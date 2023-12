Kurz notiert Eine großzügige Spende, eine Wanderung ins Blaue und was man in diesem Jahr noch Gutes tun kann

Pößneck/Neustadt/Triptis/Krölpa Veranstaltungen rund um den Jahreswechsel und andere Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

750 Euro für Kindergarten aus Triptis

Die Triptiser Johanniter-Kindertagesstätte wurde kurz vor Weihnachten von der Landbau Süd aus dem baden-württembergischen Aalen mit einer Spende von 750 Euro beschert. Das Geld soll in der Einrichtung der Neugestaltung des Gartens dienen. So sind neue Spiel- und Erkundungsmöglichkeiten vom klassischen Sandkasten bis zum altersgerechten Klettergerüst geplant, um die Kinder in Ihrer Entwicklung noch mehr zu fördern, sagt Monique Köhn-Dietzmann, Erzieherin im Kleinkindbereich der Kindertagesstätte. Den 750-Euro-Scheck nahm sie von Landbau-Vorarbeiter Oliver Dietzmann entgegen.

Neujahrswanderung ins Blaue

Der Heimatverein Heideland aus Zwackau veranstaltet am 1. Januar wie schon seit längerer Zeit zum Jahresauftakt eine Neujahrswanderung. Start für die Einwohner der Gemeinde Rosendorf und ihre Gäste aus dem Orlatal oder den Tälerdörfern ist um 13.30 Uhr und Treffpunkt ist das Gasthaus in Zwackau. Ins neue Jahr soll auf einer rund fünf Kilometer langen Strecke gestapft werden, ansonsten ist alles wie immer eine Überraschung.

Die Neujahrswanderungen des Heimatvereines aus Zwackau sind eine Tradition, die Mitte der Nullerjahre begründet wurde. Foto: Marcus Cislak

Silvesterparty auf dem Viehmarkt in Pößneck

„Lasst uns das alte Jahr 2023 abhaken und positiv in das neue Jahr 2024 hinein feiern!“ lautet das Motto der Silvesterparty, zu welcher am Sonntag, 31. Dezember, in Bozos Lounge auf dem Pößnecker Viehmarkt eingeladen wird. Die „rauschende Partynacht“, so die Ankündigung, beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Mehrere DJs würden alle Hits auflegen, die bei einer solchen Gelegenheit nicht fehlen dürfen.

„Dinner for One“ in Krölpa

Am 30. Dezember wird wieder zu einer Veranstaltung mit dem Motto „Ein unterhaltsamer Abend mit James und anderen traurigen Gestalten“ in die Pinsenberg­halle der Einheitsgemeinde Krölpa eingeladen. Das Programm, das einmal mehr die legendäre Silvestershow „Dinner for One“ vergegenwärtigt, beginnt um 19.30 Uhr. Tina Pfeifer, aus Krölpa stammende Montessori-Erzieherin in Oslo (Norwegen), und Jonas ­Chudasch, kulturbegeisterter ehrenamtlicher Bürgermeister der Einheitsgemeinde, steigen mit einer besinnlich-heiteren Lesung in den Abend ein, um dann als Miss Sophie und Butler James den unverwüstlichen rund 20-minütigen Sketch darzubieten. Die passende musikalische Umrahmung des Jahresausklangs stellen Stephan Müller und ­Carolin Harre beziehungsweise das ortsansässige Duo Saitenverkehrt ­sicher. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Der Erlös des Abends soll einem noch nicht ausgewählten örtlichen Projekt im Bereich Kultur oder Bildung zugutekommen.

Blut spenden in Pößneck-Ost

Zur letzten Blutspendeaktion des Jahres im Orlatal wird traditionell ins DRK-Pflegeheim Pößneck-Ost eingeladen, dieses Mal am 29. Dezember. Freiwillige und gern auch Erstspender werden am Freitag in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr erwartet. Willkommen sind gesunde Frauen und Männer ab 18 Jahren.

Silvia Preußer, Verantwortliche für das Blutspendewesen des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla, hier mit einem Blutspendejubilar der vergangenen Jahr, würde sich über einen starken Blutspenden-Jahresendspurt sehr freuen. Foto: OTZ-Archiv / TZ

Unterwegs wird dem Baumorakel gelauscht

Über die „Mystik der Raunächte“ will die Wanderführerin Gesine Müller alias Kräutersine aus Hirschberg am Freitag, 29. Dezember, mit einer Wanderung durch die Gegend rund um das Rittergut Positz informieren. Start ist am Rittergut um 13 Uhr, Ausklang der Veranstaltung ist gegen 16.30 Uhr. Unterwegs wird auf Mythologie und Brauchtum rund um die zwölf Raunächte eingegangen, nicht zuletzt wird einem Baumorakel gelauscht. Die Raunächte – manchmal auch Rauhnächte geschrieben – kommen in der Zeit nach Weihnachten. Da sollen besondere Dinge passieren, da das Band der diesseitigen zur jenseitigen Welt der Legende nach viel stärker sei als gewöhnlich. Es wird um eine Voranmeldung bei Gesine Müller unter Telefon 0176/67657247 oder per Mail an info@kraeutersine.info gebeten.

Hardrock-Abend in Neustadt

Im Wotufa-Saal Neustadt klingt das Veranstaltungsjahr ziemlich laut aus. So werden am Donnerstag, 28. Dezember, die Grave Digger aus Gladbeck mit Spannung erwartet. Fans wüssten, dass es die älteste noch existierende und erfolgreichste Metal-Band Deutschlands sei. Die süddeutschen Gruppen Insanity Inc. und Norrowan runden den Heavy-Metal- und Hardrock-Abend ab. Konzertbeginn ist 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Nähere Informationen gibt es unter www.wotufa.de oder www.up-to-11-festival.de.

Fitnesskurs für Senioren in Pößneck

„Fit von Kopf bis Fuß für 60+“ lautet das Thema eines Volkshochschulkurses, in welchem Ganzkörperübungen mit leichter Bewegung zur Stärkung von Herz und Kreislauf kombiniert werden. Auch Gedächtnis- und Gleichgewichtsübungen zur Sturzprophylaxe sind dabei, ist die Reihe doch für Frauen und Männer ab 60 gedacht. Die Termine finden vormittags am Sitz der Volkshochschule Saale-Orla in Pößneck statt. Beginn ist zwar erst am 6. Februar, Anmeldungen sind aber jetzt schon unter Telefon 03663/488144 oder im Internet unter www.vhs-sok.de möglich, wo es auch weitere Informationen gibt.