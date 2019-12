Eine Orlataler Reaktion auf Bauernproteste

Am 25. November 2019 starteten mehr als 200 Traktoren von Triptis aus auf der Autobahn 9 zu einer Protestaktion der Landwirte in Berlin.

Als Reaktion auf die Bauernproteste, bei denen auch zahlreiche Landwirte mit Traktoren aus dem Orlatal teilnahmen, rief die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag zu einem Agrargipfel im Kanzleramt. Sie sprach ihre Wertschätzung gegenüber den in der Landwirtschaft Beschäftigten aus und kündigte Dialogforen an. Die Branche soll außerdem mehr in die Umsetzung der Natur- und Umweltschutzgesetze einbezogen werden.