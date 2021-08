Eine tierisch gute Therapie

Theresa Wahl zu Vierbeinern, die erkrankten Menschen helfen.

Der Kontakt zu Tieren kann Menschen helfen, Ängste abzubauen, Nähe zuzulassen und das Selbstbewusstsein zu stärken. Sie erleichtern in einem therapeutischen Prozess die Kommunikation, mindern Stress, steigern das Wohlbefinden und erhöhen die Motivation, ist immer wieder in Berichten zu hören, die von der Arbeit mit Vierbeinern, etwa Hunden, handeln.

Vor allem Menschen mit Autismus, geistiger Behinderung oder Demenz, aber auch Patienten, die über ein Trauma nicht sprechen können, würden von tiergestützten Therapien profitieren, heißt es.

Zugute kommt dabei, dass Tiere unvoreingenommen an die Menschen herangehen. Sie kümmern sich nicht um vermeintliche körperliche oder seelische Makel. Sie nehmen Personen so an, wie sie sind. Diese tierische Neutralität ist ein hohes Gut. Die Vierbeiner werden damit zu einer wichtigen Stütze im Alltag.

So eine Stütze soll auch der Golden Retriever Elfie für Merle aus Neustadt werden. Die Hündin wird derzeit speziell trainiert für die Bedürfnisse der Achtjährigen, die an einem frühkindlichen Hirnschaden, schweren Epilepsieanfällen und Autismus leidet.

Da die Ausbildung sehr teuer ist, hofft Merles Familie auf viele hilfsbereite Menschen, um diese finanzieren zu können. Alle, die ein paar Euro erübrigen können, sollten sich einen Ruck geben und spenden. Es wäre gut angelegtes Geld, denn so kann man einem Kind, das eine schwere Last zu tragen hat, ein Stück weit die Selbstständigkeit ermöglichen, die es verdient hat.

Ein Assistenzhund für Merle aus Neustadt/Orla