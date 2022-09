Einige der schönsten Seiten des Oberlandes und Orlatales vorgestellt

Pößneck. OTZ bringt nach dem Erfolg im vergangenen Jahr erneut einen Benefizkalender für den Saale-Orla-Kreis mit Fotografien von Lutz Prager heraus

Die Ostthüringer Zeitung bringt zum zweiten Mal einen Benefizkalender für den Saale-Orla-Kreis heraus. Zwei Euro von jedem verkauften Exemplar gehen als Spende an die Aktion „Thüringen hilft“ von Funke Thüringen und der Diakonie Mitteldeutschland, die seit vielen Jahren auch im Orlatal und Oberland regelmäßig öffentliche Einrichtungen und Menschen in Not mit nicht unerheblichen Geldbeträgen unterstützt.

Der 2023er Monats- und Wandkalender im A3-Format heißt programmatisch „Von Oberland bis Orlatal“. Den Saale-Orla-Kreis von einigen seiner schönsten Seiten stellt wieder Lutz Prager vor. Den passionierten Fotografen aus Döbritz und Chef vom Dienst der OTZ kennen viele der langjährigen Leser noch aus seinen Zeiten als Redakteur in Pößneck und Redaktionsleiter für den Saale-Orla-Kreis.

Besondere Blickwinkel

Sein zweites Kalenderwerk versteht sich wie schon sein Erstling aus dem vergangenen Jahr als Liebeserklärung an seine Heimat und zugleich eine Einladung, diese (wieder) zu entdecken. „Wir leben in einer wunderbaren Landschaft“, sagt der 62-jährige Journalist. „Wir haben eine der touristisch spannendsten Regionen Deutschlands direkt vor der Haustür. Man kann hier vierzehn Tage Urlaub verbringen und jeden Tag etwas anderes erleben. Man muss es nur wollen.“

Er selbst nehme sich schon seit längerer Zeit Monat für Monat eine (Wieder-)Entdeckungstour durch den Saale-Orla-Kreis, durch Thüringen oder durch Deutschland vor. Hierbei fängt er mit seiner Nikon gängige, vor allem aber besondere Blickwinkel und Details ein, die er in der OTZ, auf seiner Instagram-Seite „Heimatbilder_Prager_Fotografie“ und nun wieder im Benefizkalender veröffentlicht.

Lutz Prager mit Kamera. Foto: Marius Koity / OTZ

Um die 25 Motive aus dem Saale-Orla-Kreis seien wieder in der engeren Wahl gewesen. Für den sorgfältig hergestellten Kalender wurden schließlich zwölf Bilder plus Titelfoto ausgesucht, die für die gesamte Region stehen. So führen beispielsweise die verschneite Wehrkirche Oberoppurg und der Sommer an der Saale, aber auch Schleiz bei Tag, Pößneck in der Abenddämmerung und der Verkehrsstrom an der Hirschberger Autobahnraststätte bei Nacht durchs Jahr.

„Unser erster Benefizkalender war eher eine spontane Idee und nach dem Erfolg des Projektes haben wir dieses Mal zielgerichteter gearbeitet“, erzählt Lutz Prager zur Entstehungsgeschichte. „Wir haben uns mit Leuten unterhalten, die den Kalender für den Eigenbedarf oder zum Verschenken gekauft haben, und herausgefunden, dass man lieber markante Sehenswürdigkeiten als reine Landschaftsaufnahmen sehen würde. Das haben wir berücksichtigt. Auch eingegangene Leserhinweise und -wünsche haben wir nach Möglichkeit bedacht. Es sind, wie ich finde, auch die einzelnen größeren Räume des Saale-Orla-Kreises, also Pößneck, Neustadt, Triptis, Schleiz, Bad Lobenstein ausgewogen bedacht.“

Vor einem Jahr war es der Sonnenaufgang am Hausteichhaus bei Plothen, welches ist dieses Mal Lutz Pragers Lieblingsbild im Benefizkalender? „Der Sonnenuntergang am Rundschloss Oberpöllnitz. Das Schloss ist für mich die Entdeckung des Jahres. Da muss man einmal gewesen sein! Insgesamt wird die Triptiser Gegend ein bisschen unterschätzt“, so Lutz Prager. „Auch die Ziemestalbrücke bei Remptendorf muss man mal gesehen haben. Was da an ingenieurtechnischer Leistung drin steckt – Wahnsinn! Es gibt so viel zu erzählen über den Saale-Orla-Kreis!“ Der Benefizkalender mit seinen Anregungen wolle da seinen Beitrag leisten.

Dieser kann für 13,90 Euro unter www.lesershop-thueringen.de bestellt werden. In den nächsten Tagen werden zudem interessierte regionale Buchhandlungen mit Verkaufsexemplaren versorgt.

Das Nützliche mit dem Schönen und etwas Gutem zu verbinden, ist Lutz Prager ein persönliches Anliegen. Seit vielen Jahren gehört er schließlich dem Beirat der Aktion „Thüringen hilft“ an, welcher über die zu fördernden Projekte entscheidet. „Ich hoffe, dass möglichst viele Leser Gefallen am Benefizkalender finden und mit einem kleinen Beitrag helfen, unsere Welt ein Stückchen besser zu machen.“