Einjähriger in Langenorla wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Langenorla. Ein Pkw fuhr das Kleinkind in Langenorla an. Schwer verletzt wurde es mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Am Dienstagnachmittag wurde in Langenorla (Saale-Orla-Kreis) ein Kleinkind von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Gegen 15 Uhr übersah ein Autofahrer am Kindergarten in der Dorfstraße das einjährige Kind als er ausparken wollte. Das Fahrzeug erwischte laut Polizei das Kleinkind.

Schwer verletzt wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Jena gebracht. Laut Polizei sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.