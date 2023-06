Eis-Saison auch im Saale-Orla-Kreis: Gewerkschaft sieht „bitteren Beigeschmack“

Pößneck. Hohe Zahlen hier, viel zu niedrige da: So lässt sich eine Botschaft der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten zusammenfassen. Sie ruft nun zum „Streikmonat fürs Süße“.

640.100 Liter Eis: Diese Menge vernaschen allein die Bewohnerinnen und Bewohner des Saale-Orla-Kreises jährlich laut einer aktuellen Statistik des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie. Umgerechnet seien das 9,2 Millionen Kugeln, heißt es in einer Pressemitteilung, die wiederum die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) für Thüringen veröffentlicht hat.

Sie spricht von einem „bitteren Beigeschmack“ der eindrucksvollen Zahlen – und hat laufende Tarifverhandlungen für die Süßwarenindustrie vorerst abgebrochen. „Wer in der Süßwarenindustrie in der Produktion am Band steht oder im Lager arbeitet, muss am Ende des Monats jeden Euro dreimal umdrehen“, sagt Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG-Region Thüringen, angesichts der allgemeinen Preissteigerungen.

Forderungen: Mehr Lohn und „Ticket-Geld“

Den Juni erklärt die Gewerkschaft deshalb nun mit flächendeckenden Warnstreiks zum „Streikmonat fürs Süße“. Ihre Forderungen: 500 Euro mehr im Monat für untere Lohngruppen, 400 mehr für alle übrigen Beschäftigten. Für Auszubildende verlangt die NGG 200 Euro mehr monatlich sowie eine monatliche Fahrtkostenpauschale („Ticket-Geld“) in Höhe von 50 Euro.

Zudem spricht die Gewerkschaft davon, dass viele Beschäftigte der Süßwarenindustrie wegen der niedrigen Gehälter den Rücken kehrten. Die Probleme beträfen dabei die gesamte Branche. Trotz alldem zeigten die Arbeitgeber „keine Bereitschaft, mit einem angemessenen Lohnangebot zu reagieren“.