Energie für Ideen tanken

Zwischen Müll, E-Auto und hämischen Kommentaren: Marcus Cislak über das Wochenende im Saale-Orla-Kreis.

Technik und Natur. Mit diesen beiden Worten könnte man das verlängerte Wochenende mit dem Weltkindertag beschreiben. Während sich ganz wenige am Saubermachen der Pößnecker Umwelt beteiligten, waren deutlich mehr an ihren mobilen Endgeräten damit beschäftigt, sich in den sozialen Netzwerken mit allerlei unqualifizierten Meldungen darüber lustig zu machen. Übrigens auch über den Tag der offenen Tür, den die Teag am Samstag veranstaltete.

Man merkt an der Debatte die tiefen ideologischen Gräben zwischen den Autofahrern, die lieber Kraftstoff zu horrenden Preisen an den Zapfsäulen tanken (offensichtlich noch immer nicht teuer genug), und denjenigen, die sich auf das Abenteuer E-Mobilität einlassen wollen. Und darüber nachdenken, was nach den endlichen, nicht nachhaltigen Rohstoffen wie Öl kommt.

Es ist schade, dass diejenigen, die sich gern um unsere schöne grüne Heimat sorgen, nicht bereit sind, ihren Teil zur Klimawende beizutragen. Denn es wird mit immer mehr schönen Projekten, wie der jetzt eröffneten Ruhe-Insel in Harra, unsere Stausee-Region deutlich attraktiver für Touristen. Die können nämlich auch bald ihre batteriebetriebenen Fahrräder dort „betanken“. Und damit das grüne Herz Deutschlands weiter grün bleibt, braucht es von uns allen offene Herzen für neue Ideen und vor allem Alternativen.

