Entertainer Hansy Vogt zu Gast in Neustadt

Passend zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November werden der Sänger, Entertainer und Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt, der so gern die Kunstfigur und beliebte TV-Landfrau „Frau Wäber“ verkörpert, sowie Sängerin und Oberweißbacher Bergbahnkönigin Sylvia Darko erstmals gemeinsam zu erleben sein. Bei dieser Premiere auf der Bühne des Tewa-Saales in Neustadt an der Orla haben beide für das Publikum ein Duett vorbereitet.

„Was sie genau singen werden, das behalten die beiden beliebten Künstler noch für sich“, macht Iris Lukes vom veranstaltenden Carnevals Club Molbitz (CCM) auf die Überraschung neugierig. Eines sei jedoch sicher: Auf seinen nunmehr dritten Auftritt im Tewa-Saal freue sich Hansy Vogt ganz besonders, erwarte ihn doch erneut die herzliche Thüringer Gastfreundschaft, ein gut gelauntes Publikum sowie die aufgeweckten und manchmal etwas verrückten Gaudi-Motten des CCM.

„Den zahlreichen Gästen des Samstagnachmittages verspricht der CCM einabsolut kurzweiliges und amüsantes Programm mit Entertainer Hansy Vogt, der Sängerin Sylvia Darko und den Molbitzer Gaudi-Motten“, kündigt Iris Lukes an. Los geht die Veranstaltung um 15 Uhr.

Tewa-Saal, Triptiser Straße 13 in Neustadt