Entsorgungsbudget des Landkreises aufgebraucht

Eine Katze interessiert sich am Samstag, 2. November 2019, in der Pößnecker Bärenleite für einen liegengebliebenen Gelben Sack.

Gelbe Säcke, die bei der Abholung wegen Fehlbefüllungen liegen bleiben, beschäftigen die Städte Pößneck und Neustadt schon seit geraumer Zeit. Ein neuer Spitzenwert wurde in beiden Kommunen bei der Abholung Ende Oktober erreicht. So ließen die Entsorger in Neustadt 60 Säcke zurück, in Pößneck etwas mehr als 50. Mit der Müll-Marken-Erhöhung zu Beginn des Jahres habe sich das Problem verschärft. „Wir haben schon gemerkt, dass sich die Zahl der liegegengebliebenen Säcke noch einmal erhöht hat“, sagt Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße und gibt an, dass in der Orlastadt bei jeder Abfuhr rund 50 Säcke zurückgelassen werden. Auch Andreas Blümel, Leiter des Ordnungsamtes in Pößneck, kann das bestätigen. „Seit Anfang des Jahres ist es noch mal mehr geworden. Bei uns bleiben im Schnitt 35 Säcke liegen“, sagt er.