Erdfall am Anger in Pößneck

In Pößneck gibt es ein neues Erdfall-Problem. Absenkungen am Anger beziehungsweise im Bereich eines Straßenstücks in Höhe der dortigen Gaststätte werden nach einer am Donnerstag erfolgten Öffnung der Verkehrsfläche mit Hohlräumen in Verbindung gebracht. Das bestätigte am Freitag der städtische Bauamtsleiter Frank Bachmann auf Nachfrage.