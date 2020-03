Erster bestätigter Corona-Fall in Neustadt

Beim Pflegedienst Ricarda Böhme in Neustadt gibt es seit Sonntagmittag einen bestätigten Corona-Fall. Wie die Chefin auf Nachfrage mitteilt, ist es eine Bewohnerin des Hauses im Bereich betreutes Wohnen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Betroffene befinde sich seit Donnerstag im Greizer Kreiskrankenhaus. Sie sei allerdings nicht wegen des Corona-Verdachts eingeliefert worden, wie Böhme betont. Die Bewohnerin leide an einer anderen Erkrankung. Bei ihrem Krankenhausaufenthalt sei ein Test durchgeführt worden, der am Sonntagmittag ein positives Ergebnis lieferte. Sie habe keine typischen Symptome wie Husten, so Ricarda Böhme.

Vier Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes, die Kontakt zu der Bewohnerin hatten, sind nun krankgeschrieben und befinden sich in der Testphase, informiert Ricarda Böhme.

Bereits in der vergangenen Woche sind vier Mitarbeiterinnen getestet worden. Die Ergebnisse fielen alle negativ aus.