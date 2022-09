Die Zufahrt zur Kleingartenanlage Am Görzenberg am östlichen Stadtrand von Pößneck ist kein Weg in die Zukunft, soll sie doch langfristig einem neuen Gewerbegebiet weichen. Die 10 für die Geschwindigkeitsbeschränkung galt zu Beginn des Neuverpachtungsverbotes vor zwei Jahren als Symbol für die Restlebensdauer der Anlage.