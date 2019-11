Erstmals Bäume zum Selbstschlagen in Wilhelmsdorf

Wilhelmsdorf. Nicole Bohn, ihr Vater und Bruder, sowie ein Freund treten in die Fußstapfen der Großeltern und züchten Weihnachtsbäume in Wilhelmsdorf.

„Meine Oma Isolde glaubte 2013 nicht, dass sie es noch erlebt, dass sie einen der eigenhändig gepflanzten Tannenbäume in ihrer Stube haben wird“, sagt Nicole Bohn. Nun wartet einer der tausenden Weihnachtsbäume auf die 88-Jährige. Für Familie Bohn ist das Aufleben des Betriebs eine emotionale Angelegenheit, denn die Großeltern, Harry und Isolde, begannen kurz nach der politischen Wende mit dem Züchten des stacheligen Grüns und ernteten die Bäume. Vor etwa sechs Jahren traten Sohn Dieter und die Enkel Markus und Nicole in die Fußstapfen der Großeltern. Ihnen zur Seite steht der Freund der Familie, Robert Däumer. Jetzt ernten die vier die Früchte jahrelanger Pflege, um die sich hauptsächlich Nicole kümmert. Denn ab Samstag eröffnet die diesjährige Weihnachtsbaumsaison in Wilhelmsdorf. Bis zum 23. Dezember kann sich jeder Interessierte einen Baum auf der Plantage auch selbst absägen.