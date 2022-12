Erstmals Lesung im Ladengeschäft „Zur Bücherwaage“ in Neustadt

Neustadt. Der Förderverein der Neustädter Stadtbibliothek lädt am Donnerstag um 19 Uhr in die Marktstraße ein.

Nachdem sich der regelmäßige Bücherflohmarkt des Fördervereins der Neustädter Stadtbibliothek in den vergangenen Monaten in den neuen Räumlichkeiten in der Marktstraße 7 in Neustadt eingespielt hat, soll das Angebot nun auch um Veranstaltungen erweitert werden.

Lesung mit dem Titel „Nicht gerade die übliche Antike“

So wird an diesem Donnerstag, 8. Dezember, um 19 Uhr erstmals zu einer Lesung mit dem Titel „Nicht gerade die übliche Antike“ in das Ladengeschäft „Zur Bücherwaage“ eingeladen, bei der Fördervereinsmitglied Hansjoachim Andres aus seinem Fachgebiet, der Alten Geschichte, berichten wird.

Prokopios von Kaisareia, gestorben circa 560 nach Christi, gehört sicher nicht zu den klassischen antiken Autoren mit der Bekanntheit Homers, Platons, der griechischen Dramatiker, Caesars, Ciceros oder Tacitus’, wohl aber ist er der wesentliche Historiker des niedergehenden römischen Imperiums im krisengeschüttelten sechsten Jahrhundert nach Christi und Verfasser eines Werkes, das unter antiken und wohl auch nachantiken Texten seinesgleichen sucht: der Anekdota. „Diese als Samisdat verbreitete Geheimgeschichte seiner Zeit und Abrechnung mit dem Regime Kaiser Justinians und seiner Gemahlin Theodora soll mit einer fachlichen Einführung in Auszügen vorgestellt werden“, so Hansjoachim Andres.

Während der Autor zu Lebzeiten für eine umfangreiche, öffentlich publizierte Geschichtsdarstellung der Kriege Justinians bekannt wurde, exploriere in den geheimgehaltenen Anekdota seine zuvor zwangsläufig verhaltene Kritik an der römischen Politik der ersten Hälfte des Jahrhunderts, das von einer verheerenden Pestepidemie, dem Konflikt mit dem mächtigen Perserreich im Osten, einer Klimakrise, Inflation, wirtschaftlichem Niedergang und den Ausläufern der sogenannten Völkerwanderung geprägt war.

„Ich denke, dass das vorgestellte Buch trotz seines Alters von anderthalb Jahrtausenden unter den aktuellen Bedingungen von Interesse sein kann“, so Hansjoachim Andres.

In Anbetracht der begrenzten Kapazitäten bittet der Förderverein der Neustädter Stadtbibliothek, um eine Anmeldung per E-Mail an freundederstadtbibliothek_n_a_d_o@posteo.de beziehungsweise stadtbibliothek@neustadtanderorla.de oder telefonisch unter 036481/ 2 29 01. Der Eintritt ist frei; um Spenden wird gebeten.