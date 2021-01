Ertüchtigung der Polizeistation Pößneck beginnt erst im nächsten Jahr

Im Sommer 2020 hatte Polizeioberrat Thomas Lenk, Leiter der Polizeiinspektion Saale-Orla, Standortsicherungsinvestitionen in die Polizeistation Pößneck angekündigt. Die Bauarbeiten sollten gleich zu Beginn dieses Jahres beginnen. In der Bahnhofstraße 18 tut sich allerdings nichts. Warum nicht?

Das Projekt befinde sich derzeit in einer Planungsphase namens „Erstellung der vereinfachten Haushaltsunterlage Bau“, teilte das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales am Donnerstag auf Nachfrage mit. Es gehe um eine „Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahme“ mit dem Ziel, vor allem das Datennetz der Dienststelle zu ertüchtigen. Baubeginn ist jetzt wohl in einem Jahr, also Anfang 2022.

Freistaat hofft, dass 379.000 Euro reichen

Grund der Verzögerung sei eine „erschwerte Fachplanerbindung“ durch das zuständige Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, heißt es aus dem Ministerium. Auch coronabedingt dauere alles etwas länger.

Die Bauarbeiten werden sich möglicherweise in das Jahr 2023 hinein ziehen. Das Land hat für das Projekt 379.000 Euro reserviert und hofft, dass dieses Geld reicht.

Während der Bauzeit soll der Betrieb in der Polizeistation Pößneck nicht weiter reduziert werden, hieß es im Sommer 2020. Die Dienststelle soll rund um die Uhr mindestens mit einem Wachhabenden besetzt bleiben. Noch unklar ist, ob für die Bauzeit auf dem Gelände in der Bahnhofstraße 18 eine Ersatzdienststelle in Containern eingerichtet wird. mko